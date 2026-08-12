Supercopa da UEFA, PSG x Aston Villa AO VIVO

Paris Saint-Germain e Aston Villa se enfrentam na Red Bull Arena, em Salzburgo, pela Supercopa da UEFA, o tradicional confronto entre o vencedor da Champions League e o da Europa League. Os atuais campeões da Europa de Luis Enrique enfrentam o Aston Villa de Unai Emery. O PSG chega a este compromisso embalado pelo título da Champions League conquistado na temporada passada, o segundo consecutivo. O Aston Villa quer fechar com chave de ouro uma temporada extraordinária levantando mais um troféu. Tanto o PSG quanto o Aston Villa ostentam um título nesta competição: os franceses venceram em 2025, batendo o Tottenham por 6 a 5 nos pênaltis, enquanto os ingleses triunfaram em 1982, superando o Barcelona na final em dois jogos (0 a 1 e 3 a 0 na prorrogação).
Todos em campo às 21h, com arbitragem do somali Omar Artan, que havia sido clamorosamente excluído da Copa do Mundo por causa do visto negado pelos Estados Unidos para entrar no país.
PSG-ASTON VILLA 1-0
GOLS: 20' Kvaratskhelia (P)