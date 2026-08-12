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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Supercopa da UEFA, PSG x Aston Villa AO VIVO

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA

O duelo entre os vencedores da Champions League e da Europa League

Paris Saint-Germain e Aston Villa se enfrentam na Red Bull Arena, em Salzburgo, pela Supercopa da UEFA, o tradicional confronto entre o vencedor da Champions League e o da Europa League. Os atuais campeões da Europa de Luis Enrique enfrentam o Aston Villa de Unai Emery. O PSG chega a este compromisso embalado pelo título da Champions League conquistado na temporada passada, o segundo consecutivo. O Aston Villa quer fechar com chave de ouro uma temporada extraordinária levantando mais um troféu. Tanto o PSG quanto o Aston Villa ostentam um título nesta competição: os franceses venceram em 2025, batendo o Tottenham por 6 a 5 nos pênaltis, enquanto os ingleses triunfaram em 1982, superando o Barcelona na final em dois jogos (0 a 1 e 3 a 0 na prorrogação).


Todos em campo às 21h, com arbitragem do somali Omar Artan, que havia sido clamorosamente excluído da Copa do Mundo por causa do visto negado pelos Estados Unidos para entrar no país.


PSG-ASTON VILLA 1-0

GOLS: 20' Kvaratskhelia (P)

  • GOL E PRINCIPAIS LANCES

    28' - De cabeça, o jovem de 17 anosMadjo passa perto do gol

    20' - Na sequência da jogada, a bola volta para Kvaratskhelia, que solta um chute de direita na meia-altura, no primeiro pau, vencendo Bizot, que se atrasa na tentativa de defesa

    19' - Kvaratskhelia toca para Doué, cujo chute desviado por um defensor é defendido por Bizot

    13' - Um chute de direita de fora da área de Kamara sai por pouco

    11' - Chute muito alto de Vitinha de longe

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  • A ficha técnica

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitina, Zaire-Emery; Akliouche, Doué, Kvaratskhelia. Téc.: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; McGinn, Joao Gomes, Kamara, Hemmings; Buendia, Madjo. Téc.: Emery


    ÁRBITRO: Artan (Somália)

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