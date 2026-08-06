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FC Shakhtar Donetsk v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
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Substituto fora da caixa: o Al-Ahli saudita contrata Posic em movimento surpreendente!

Al-Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Países Baixos
Alemanha

O Al Raqi anuncia a contratação do novo diretor técnico

O Al-Ahli saudita resolveu de forma surpreendente a questão do seu novo treinador, ao anunciar oficialmente a contratação do holandês Marino Pusic para comandar a equipe principal de futebol, como sucessor do alemão Matthias Jaissle, que deixou o clube recentemente para assumir o comando do Newcastle United, da Inglaterra.

Jaissle havia decidido pedir demissão do cargo após não conseguir chegar a um acordo com o clube sobre a renovação do seu contrato, levando o clube a optar pela contratação de Pusic.


  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Passo surpreendente

    O anúncio veio em um momento em que a maioria das previsões apontava para a proximidade do Al Ahli de contratar outros nomes europeus, para no fim optar pelo técnico holandês, em um movimento que surpreendeu a torcida e os observadores.

    Essa decisão abriu espaço para questionamentos sobre a próxima etapa, especialmente porque Posecki assume a missão de comandar uma equipe que carrega o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite e se prepara para disputar uma temporada repleta de desafios no âmbito doméstico e continental.

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  • Detalhes do contrato

    O Al Ahly revelou que a contratação do técnico holandês foi feita com um contrato de duração de duas temporadas, para que ele siga no comando da equipe até junho de 2028, em um passo que reafirma o desejo da diretoria de dar à nova comissão técnica a estabilidade necessária para construir um projeto de longo prazo, longe de soluções temporárias.

    Bosic inicia sua missão imediatamente, em preparação para o começo das competições da nova temporada, na qual o aguardam grandes desafios, sobretudo manter a posição continental do Al Ahly e seguir competindo por todos os títulos nacionais, diante das altas expectativas após os sucessos conquistados pela equipe nos últimos anos.

  • FBL-EUR-C1-BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTARAFP

    Trajetória de Bosich

    Marino Pušić chegou ao Al-Ahli com uma trajetória de treinador diversificada, na qual transitou entre o futebol europeu e o do Golfo, após ter trabalhado nos clubes holandeses Twente, AZ Alkmaar e Feyenoord. Ele foi também um dos integrantes da comissão técnica do Feyenoord sob o comando do renomado treinador Arne Slot, tendo contribuído para a conquista do título do Campeonato Holandês na temporada 2022-2023, além de chegar à final da Liga Europa na temporada 2021-2022.

    Pušić alcançou sua primeira grande conquista quando levou o Twente de volta à primeira divisão do Campeonato Holandês, após o título da segunda divisão holandesa (Eerste Divisie) na temporada 2018-2019, antes de viver uma experiência ainda mais bem-sucedida com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

    Leia também: Após rumores de sua saída: a verdade sobre a curiosa cláusula no contrato de Firas Al-Buraikan

    Ele levou a equipe à conquista do título do Campeonato Ucraniano e à conquista da Copa da Ucrânia por duas vezes, além de deixar uma marca notável na Liga dos Campeões da Europa, tendo como um dos maiores destaques a vitória sobre o Barcelona na fase de grupos.

    Já sua última passagem foi pelo Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde teve sucesso ao conduzir a equipe à classificação para a Liga dos Campeões da Ásia, além de chegar à final da Copa Abu Dhabi Islamic Bank, num feito que devolveu o clube à partida decisiva da competição pela primeira vez em vários anos, o que valorizou seu prestígio antes de sua transferência para viver a nova experiência com o Al-Ahli Saudita.

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