Marino Pušić chegou ao Al-Ahli com uma trajetória de treinador diversificada, na qual transitou entre o futebol europeu e o do Golfo, após ter trabalhado nos clubes holandeses Twente, AZ Alkmaar e Feyenoord. Ele foi também um dos integrantes da comissão técnica do Feyenoord sob o comando do renomado treinador Arne Slot, tendo contribuído para a conquista do título do Campeonato Holandês na temporada 2022-2023, além de chegar à final da Liga Europa na temporada 2021-2022.

Pušić alcançou sua primeira grande conquista quando levou o Twente de volta à primeira divisão do Campeonato Holandês, após o título da segunda divisão holandesa (Eerste Divisie) na temporada 2018-2019, antes de viver uma experiência ainda mais bem-sucedida com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

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Ele levou a equipe à conquista do título do Campeonato Ucraniano e à conquista da Copa da Ucrânia por duas vezes, além de deixar uma marca notável na Liga dos Campeões da Europa, tendo como um dos maiores destaques a vitória sobre o Barcelona na fase de grupos.

Já sua última passagem foi pelo Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde teve sucesso ao conduzir a equipe à classificação para a Liga dos Campeões da Ásia, além de chegar à final da Copa Abu Dhabi Islamic Bank, num feito que devolveu o clube à partida decisiva da competição pela primeira vez em vários anos, o que valorizou seu prestígio antes de sua transferência para viver a nova experiência com o Al-Ahli Saudita.