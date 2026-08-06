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FC Shakhtar Donetsk v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
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Substituto fora da caixa: Al-Ahli contrata Posic em movimento surpreendente!

Al-Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Países Baixos
Alemanha

O Al-Raqi anuncia a contratação de seu novo treinador

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, resolveu de forma surpreendente a questão de seu novo treinador, após anunciar oficialmente a contratação do holandês Marino Pusic para comandar a equipe principal de futebol, substituindo o alemão Matthias Jaissle, que deixou o clube recentemente para assumir o comando do Newcastle United, da Inglaterra.

Jaissle havia decidido renunciar ao cargo após o fracasso em chegar a um acordo com o clube sobre a renovação de seu contrato, levando o Al-Ahli a se encaminhar para a contratação de Pusic.



  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Passo surpreendente

    O anúncio veio em um momento em que a maioria das previsões apontava para a proximidade do Al Ahli com a contratação de outros nomes europeus, mas "o refinado" acabou escolhendo o técnico holandês, em um passo que surpreendeu a torcida e os observadores.

    Esse movimento abriu espaço para questionamentos sobre a próxima fase, especialmente porque Posecki assume a missão de comandar um time que ostenta o título da Champions League da Ásia de Elite e se prepara para disputar uma temporada repleta de desafios no âmbito local e continental.

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  • Detalhes do contrato

    O Al Ahly revelou que a contratação do treinador holandês foi feita com um contrato válido por duas temporadas, para que ele siga no comando da equipe até junho de 2028, em um passo que confirma o desejo da diretoria de conceder à nova comissão técnica a estabilidade necessária para construir um projeto de longo prazo, longe de soluções temporárias.

    Posecki inicia sua missão imediatamente, em preparação para o início das competições da nova temporada, na qual o aguardam grandes desafios, com destaque para a manutenção da posição continental do Al Ahly e a continuidade da disputa por todos os títulos locais, diante das altas expectativas após os sucessos conquistados pela equipe nos últimos anos.

  • FBL-EUR-C1-BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTARAFP

    A trajetória de Bosic

    Marino Pušić chegou ao Al-Ahli com uma carreira de treinador diversificada, na qual passou pelo futebol europeu e do Golfo, depois de ter trabalhado nos clubes holandeses Twente, AZ Alkmaar e Feyenoord. Ele também foi um dos integrantes da comissão técnica do Feyenoord sob o comando do renomado treinador Arne Slot, e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Holandês na temporada 2022-2023, além de chegar à final da Liga Europa na temporada 2021-2022.

    Pušić alcançou sua primeira grande conquista quando levou o Twente de volta à primeira divisão do Campeonato Holandês, após o título da segunda divisão holandesa (Eerste Divisie) na temporada 2018-2019, antes de viver uma experiência ainda mais bem-sucedida com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

    Leia também: Após rumores de sua saída: a verdade sobre a cláusula polêmica no contrato de Firas Al-Buraikan

    Ele conduziu a equipe à conquista do título do Campeonato Ucraniano e à conquista da Copa da Ucrânia por duas vezes, além de deixar uma marca notável na Liga dos Campeões da Europa, tendo como um dos destaques a vitória sobre o Barcelona na fase de grupos.

    Já sua última passagem foi pelo Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde conseguiu levar a equipe à classificação para a Liga dos Campeões da Ásia, além de chegar à final da Copa do Abu Dhabi Islamic Bank, em uma conquista que devolveu o clube à partida final da competição pela primeira vez em vários anos, o que valorizou ainda mais seu nome antes de sua transferência para viver a nova experiência com o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

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