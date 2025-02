Stefanos Tzimas: Como Miroslav Klose transformou a grande esperança da Grécia no próximo artilheiro da Europa

O maior artilheiro da Copa do Mundo orientou pessoalmente o jovem de 19 anos, mas em breve terão que se separar

Se você digitar 'Stefanos T' no Google, a primeira sugestão de busca levará a um dos maiores atletas gregos da atualidade: o sensacional tenista Stefanos Tsitsipas. Sempre começando com uma piada...

Mas, logo atrás, vem outro Stefanos T: Stefanos Tzimas, a razão pela qual estamos aqui hoje. E não vai demorar muito para que ele domine essa pesquisa específica sobre gregos. Recentemente completou 19 anos e, depois de se transferir para o Nurnberg, da segunda divisão alemã, no último verão europeu, já garantiu uma mudança milionária para uma das cinco principais ligas da Europa. No último dia da janela de transferências de janeiro, o Brighton fechou um acordo de £20,8 milhões por sua contratação, tornando-o um dos jogadores mais caros de sua história sem nunca ter sido convocado para a seleção principal.

Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique também demonstraram grande interesse em Tzimas. Mas o que exatamente levou alguns dos principais olheiros do futebol europeu a disputá-lo, mesmo com tão poucos jogos no nível profissional? A GOAL traz todos os detalhes sobre a nova promessa goleadora dos Seagulls...