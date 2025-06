Sport x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), pela 15ª rodada da competição nacional, em Pernambuco; veja os detalhes

Sport e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. O jogo acontece na Arena Pernambuco e não teve trasnmissão ao vivo confirmada até o momento (confira a programação completa de futebol aqui).

O Sport vive um dos piores momentos da sua trajetória no futebol feminino. Lanterna do Brasileirão, a equipe ainda não venceu na competição: são 14 jogos, 11 derrotas, apenas 3 empates, e um saldo negativo que assusta — 8 gols marcados e 31 sofridos. A última vitória aconteceu em novembro de 2024, ainda pelo Campeonato Pernambucano. Desde então, o que se vê é um time fragilizado, sem reação, e que entra em campo mais para resistir do que para competir.

O Palmeiras, por outro lado, chega firme na briga pela liderança. Com 27 pontos, o Verdão ocupa a 4ª colocação, embalado por uma campanha sólida: 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e um ataque afiado, com 33 gols marcados. O time paulista é amplo favorito no duelo e encara o confronto como mais uma chance de pontuar alto e seguir entre os primeiros antes da fase mata-mata.