A Inter contrata Djed Spence junto ao Tottenham, em um negócio de 31,5 milhões de euros de parte fixa, aos quais devem se somar bônus para chegar a 34/35 milhões de euros. A Gazzetta dello Sport refaz a trajetória de Spence e a evolução do custo de seu passe, partindo de quando, em 2024, ele foi contratado pelo Genoa.
Em janeiro de 2024, levou o lateral a se tornar o primeiro inglês nos últimos 103 anos na história do clube mais britânico da Itália (hoje já são 105), em um efeito dominó de mercado, lembra o jornal, que também incluía os nomes de Cambiaso, Dragusin e Juventus, além dos de Genoa e Tottenham.