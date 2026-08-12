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CM grafica Spence 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Spence, valor triplicado em pouco tempo, o efeito dominó com Cambiaso e Dragusin

Inter de Milão
Mercado da bola
Tottenham
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D. Spence

A evolução do preço do novo reforço da Inter

A Inter contrata Djed Spence junto ao Tottenham, em um negócio de 31,5 milhões de euros de parte fixa, aos quais devem se somar bônus para chegar a 34/35 milhões de euros. A Gazzetta dello Sport refaz a trajetória de Spence e a evolução do custo de seu passe, partindo de quando, em 2024, ele foi contratado pelo Genoa.


Em janeiro de 2024, levou o lateral a se tornar o primeiro inglês nos últimos 103 anos na história do clube mais britânico da Itália (hoje já são 105), em um efeito dominó de mercado, lembra o jornal, que também incluía os nomes de Cambiaso, Dragusin e Juventus, além dos de Genoa e Tottenham.

  • A Gazzetta reconstitui assim as etapas. Julho de 2022: a Juventus contrata Cambiaso pagando ao Genoa 6 milhões de euros, além dos direitos econômicos integrais de Radu Dragusin (recentemente transferido para a Fiorentina) e 15% sobre uma futura revenda do lateral da Ligúria. Dragusin vive em Gênova um par de temporadas em altíssimo nível, a ponto de convencer o Tottenham, em janeiro de 2024, a desembolsar quase 30 milhões de euros, incluindo também o empréstimo de seis meses do próprio Spence. Não um empréstimo seco, mas com opção de compra fixada em cerca de 10 milhões.


    Fica a dúvida sobre qual seria hoje o valor do inglês, pergunta a Gazzetta, se a diretoria rossoblù tivesse podido exercer esse direito, cancelado pelos problemas financeiros causados pela quebra da propriedade da época, a 777 Partners, enquanto a A-Cap assumia (não por muito tempo, diante da entrada do romeno Sucu pouco depois) o comando do clube.


    O certo é que o preço de Spence triplicou, ou quase, em relação àqueles 10 milhões com os quais o Genoa poderia tê-lo mantido.

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