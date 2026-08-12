A Gazzetta reconstitui assim as etapas. Julho de 2022: a Juventus contrata Cambiaso pagando ao Genoa 6 milhões de euros, além dos direitos econômicos integrais de Radu Dragusin (recentemente transferido para a Fiorentina) e 15% sobre uma futura revenda do lateral da Ligúria. Dragusin vive em Gênova um par de temporadas em altíssimo nível, a ponto de convencer o Tottenham, em janeiro de 2024, a desembolsar quase 30 milhões de euros, incluindo também o empréstimo de seis meses do próprio Spence. Não um empréstimo seco, mas com opção de compra fixada em cerca de 10 milhões.





Fica a dúvida sobre qual seria hoje o valor do inglês, pergunta a Gazzetta, se a diretoria rossoblù tivesse podido exercer esse direito, cancelado pelos problemas financeiros causados pela quebra da propriedade da época, a 777 Partners, enquanto a A-Cap assumia (não por muito tempo, diante da entrada do romeno Sucu pouco depois) o comando do clube.





O certo é que o preço de Spence triplicou, ou quase, em relação àqueles 10 milhões com os quais o Genoa poderia tê-lo mantido.