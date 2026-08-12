Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica spence inter
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Spence na Inter, está fechado: todos os valores entre custo e salário

Inter de Milão
Tottenham
Roma
D. Spence
L. Henrique

A Inter fechou a primeira contratação para a lateral: chega o ala inglês vindo do Tottenham.

Depois de dois dias de negociações intensas, Inter e Tottenham chegaram a um acordo para a transferência de Djed Spence para a equipe nerazzurra que, se tudo correr bem, se tornará efetivamente o primeiro grande reforço para a lateral pedido por Cristian Chivu ao clube. O negócio foi definido ao longo da tarde desta quarta-feira, 12 de agosto, e será em caráter definitivo, com o jogador da seleção inglesa pronto para assinar um longo contrato de cinco anos. Confira os detalhes.

  • Negócio de mais de 30 milhões de euros

    A distância entre Inter e Tottenham foi sendo reduzida lentamente ao longo dos últimos dias. Em relação ao valor pedido no início da janela, quando Spence foi protagonista com a Inglaterra durante a Copa do Mundo, os Spurs baixaram a pedida de 45 milhões de euros para mais de 10 milhões de euros a menos. O negócio, segundo Fabrizio Romano, foi fechado por 31,5 milhões de euros de parte fixa, aos quais devem ser acrescentados bônus para chegar a 34/35 milhões de euros.

    • Publicidade

  • O contrato de Spence

    Com Spnece, por sua vez, a Inter já havia chegado há bastante tempo a um acordo por um contrato de 5 anos, com vencimento em 30 de junho de 2031 e com um salário que não ultrapassará, na parte fixa, 3 milhões de euros.

  • PELO LUIS HENRIQUE?

    A presença de Andy Diouf, adaptado pela direita por Chivu, e a chegada de Spence agora abrirão ainda mais a reflexão em torno do brasileiro Luis Henrique, por quem a Inter tem em mãos uma oferta da Roma e para o qual ainda não abriu a possibilidade de venda. Tornar-se a terceira opção em sua posição pode empurrá-lo definitivamente para a saída.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google