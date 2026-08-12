A distância entre Inter e Tottenham foi sendo reduzida lentamente ao longo dos últimos dias. Em relação ao valor pedido no início da janela, quando Spence foi protagonista com a Inglaterra durante a Copa do Mundo, os Spurs baixaram a pedida de 45 milhões de euros para mais de 10 milhões de euros a menos. O negócio, segundo Fabrizio Romano, foi fechado por 31,5 milhões de euros de parte fixa, aos quais devem ser acrescentados bônus para chegar a 34/35 milhões de euros.