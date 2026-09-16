Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Spalletti e a pressão: a história sobre o que ele fazia quando tinha dez anos

Juventus
L. Spalletti

O técnico da Juventus fala na véspera da partida contra o NEC

Na entrevista coletiva na véspera do jogo contra o NEC, válido pela primeira rodada da fase de liga da Europa League, Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou sobre sua relação com a pressão que equipes como a Juventus precisam conseguir suportar nos momentos difíceis de uma temporada: "Aceitá-la é o remédio para aprender a viver, e entendi isso cedo, quando aos dez anos ia ganhar duas coisas para a família depois da escola", relata a Gazzetta.it.


  • "Imagina se isso me incomoda agora, depois de eu ter colocado muitas coisas em ordem na minha vida... O que surge de uma derrota é algo que eu não posso controlar e, por isso, não me interessa. Na minha cabeça, sou eu quem decide a que pensamento dar espaço e a qual não dar. A isso eu não dou muito espaço", acrescenta Spalletti.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga Europa
Juventus crest
Juventus
JUV
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC