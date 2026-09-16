Na entrevista coletiva na véspera do jogo contra o NEC, válido pela primeira rodada da fase de liga da Europa League, Luciano Spalletti, técnico da Juventus, falou sobre sua relação com a pressão que equipes como a Juventus precisam conseguir suportar nos momentos difíceis de uma temporada: "Aceitá-la é o remédio para aprender a viver, e entendi isso cedo, quando aos dez anos ia ganhar duas coisas para a família depois da escola", relata a Gazzetta.it.
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Spalletti e a pressão: a história sobre o que ele fazia quando tinha dez anos
"Imagina se isso me incomoda agora, depois de eu ter colocado muitas coisas em ordem na minha vida... O que surge de uma derrota é algo que eu não posso controlar e, por isso, não me interessa. Na minha cabeça, sou eu quem decide a que pensamento dar espaço e a qual não dar. A isso eu não dou muito espaço", acrescenta Spalletti.
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