Spalletti e a pressão: a história sobre o que ele fazia quando tinha dez anos

"Imagina se isso me incomoda agora, depois de eu ter colocado muitas coisas em ordem na minha vida... O que surge de uma derrota é algo que eu não posso controlar e, por isso, não me interessa. Na minha cabeça, sou eu quem decide a que pensamento dar espaço e a qual não dar. A isso eu não dou muito espaço", acrescenta Spalletti.