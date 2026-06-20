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CM Spalletti Allegri 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Spalletti, Carnevali, Allegri e Galliani... que jantar!

Juventus
Milan
Napoli
Sassuolo

Em Forte dei Marmi, jantar com os principais nomes do futebol italiano

Giovanni Carnevali, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri e Adriano Galliani. Todos juntos para jantar em Forte dei Marmi, no Fortino. A foto postada nas redes sociais pelo IlBianconero.com mostra o atual diretor executivo e o técnico da Juventus (Carnevali e Spalletti) ao lado do ex-técnico da Juventus e do Milan, e futuro técnico do Napoli (Allegri), e do ex-diretor executivo do Milan. De olho na janela de transferências e na próxima temporada, uma foto de verão que retrata um belo pedaço da história do futebol italiano, entre Juventus, Milan, Napoli e... Sassuolo.





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