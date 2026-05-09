Southampton é acusado após polêmica missão de "espionagem" antes da semifinal do playoff da Championship contra o Middlesbrough

A Liga Inglesa de Futebol (EFL) acusou formalmente o Southampton de supostamente ter violado os regulamentos durante uma semana decisiva no Campeonato Inglês.

A controvérsia surgiu no centro de treinamento Rockliffe Park, em Middlesbrough, onde a equipe teria descoberto uma pessoa não autorizada observando seus treinos privados. O Saints agora é acusado de violar o Regulamento 3.4 da EFL, que determina que os clubes devem agir com “máxima boa-fé” uns para com os outros.

Além disso, a investigação se concentra em uma violação do Regulamento 127, uma regra criada especificamente para impedir que times observem os treinos dos adversários. Esse regulamento proíbe estritamente qualquer clube de assistir ou tentar observar a sessão de treino de outro clube nas 72 horas que antecedem uma partida programada.

O momento em que o incidente ocorreu jogou mais lenha na fogueira, já que ambas as equipes disputam a semifinal do playoff.



