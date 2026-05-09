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Southampton é acusado após polêmica missão de "espionagem" antes da semifinal do playoff da Championship contra o Middlesbrough
A FA toma medidas em relação ao incidente de "espionagem"
A Liga Inglesa de Futebol (EFL) acusou formalmente o Southampton de supostamente ter violado os regulamentos durante uma semana decisiva no Campeonato Inglês.
A controvérsia surgiu no centro de treinamento Rockliffe Park, em Middlesbrough, onde a equipe teria descoberto uma pessoa não autorizada observando seus treinos privados. O Saints agora é acusado de violar o Regulamento 3.4 da EFL, que determina que os clubes devem agir com “máxima boa-fé” uns para com os outros.
Além disso, a investigação se concentra em uma violação do Regulamento 127, uma regra criada especificamente para impedir que times observem os treinos dos adversários. Esse regulamento proíbe estritamente qualquer clube de assistir ou tentar observar a sessão de treino de outro clube nas 72 horas que antecedem uma partida programada.
O momento em que o incidente ocorreu jogou mais lenha na fogueira, já que ambas as equipes disputam a semifinal do playoff.
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Detalhes da descoberta em Rockliffe Park
De acordo com o Telegraph, o incidente ocorreu quando a equipe do Middlesbrough avistou um homem que supostamente se escondia nos arbustos ao redor do campo de treinamento. Ao ser abordado, o indivíduo teria se recusado a fornecer seu nome e tomado medidas imediatas para ocultar suas ações.
Alega-se que o suspeito apagou rapidamente fotos e vídeos de seu celular antes de deixar o local e, posteriormente, trocou de roupa em um hotel próximo para evitar ser identificado.
A identidade do indivíduo tornou-se o ponto central da disputa. Relatos sugerem que o Middlesbrough acredita que o homem seja um analista de desempenho que ingressou no Southampton há mais de um ano, após ter trabalhado anteriormente para outros clubes da Premier League.
O Boro pede medidas disciplinares severas
O Middlesbrough assumiu uma postura firme em relação ao assunto, apresentando uma reclamação formal à EFL e exigindo consequências significativas.
O clube estaria pressionando por sanções tão severas quanto possível, que teoricamente poderiam variar de multas pesadas a deduções de pontos. Houve até rumores sobre uma possível expulsão dos play-offs, embora tal medida drástica seja historicamente sem precedentes para esse tipo de infração.
Apesar das exigências do Boro, a probabilidade de uma desclassificação do torneio continua baixa. Embora a entidade reguladora tenha o poder de impor várias penalidades, os indícios atuais sugerem que qualquer ação disciplinar poderá se concentrar em punições financeiras ou administrativas, em vez da remoção imediata da disputa pela promoção.
A EFL já escreveu ao Southampton para solicitar suas observações sobre o incidente, à medida que o processo formal se inicia.
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Memórias do “Spygate” e do Leeds de Bielsa
Este incidente suscitou comparações imediatas com o infame escândalo “Spygate” de 2019, envolvendo o Leeds United e o Derby County. Naquela ocasião, Marcelo Bielsa admitiu ter enviado um membro da sua comissão técnica para assistir ao treino do Derby, comandado por Frank Lampard.
Essa controvérsia de grande repercussão resultou em uma multa colossal de £ 200.000 para o Leeds e levou a EFL a codificar as regras específicas que o Southampton agora é acusado de violar.