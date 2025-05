Sousa x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (25), na Paraíba, pela quarta divisão do Brasileirão

Sousa e Santa Cruz vão a campo neste domingo (25), às 16h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Marizão, em Sousa (PB), e não contará com transmissão ao vivo oficial (clique aqui e confira a programação diária).

O Dinossauro, mandante do jogo, não conseguiu a autorização da CBF a tempo para transmitir o confronto em seu canal do YouTube. Aldeone Abrantes, presidente do clube paraibano, confirmou à Globo: "Não haverá transmissão! O Sousa não vai arriscar. Nós não conseguimos a autorização. A CBF está com muitos dos seus departamentos desativados. Então, quem quiser a Sousa x Santa Cruz terá que vir ao Marizão às 16h30 do domingo."

Na tabela, o Santa Cruz lidera o Grupo A3, com 13 pontos, sendo quatro vitórias e um empate. Do outro lado, o Sousa está na sexta posição, com quatro pontos. Ao término das 14 rodadas, os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase, seguido das oitavas, quartas, semifinal e final. Os quatro times classificados para a semifinal garantem o acesso à Série C.