Sorteio da primeira fase da Copa do Brasil: quando é, quem transmite e quais são os potes com os times?

Definição dos primeiros 40 confrontos da competição já tem data marcada; Veja todas as informações

A CBF divulgou a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Será nesta terça-feira (30), às 15h, na própria sede da Confederação, no Rio de Janeiro. Serão definidos os 40 jogos iniciais do torneio e as equipes mandantes da segunda fase, com transmissão ao vivo do canal da CBF no Youtube.

Serão 92 equipes disputando pelo troféu do campeonato com mais clubes do país, e mesmo assim, nesta edição, não contará com tradicionais times como Santos, Vila Nova, Santa Cruz, Avaí, Chapecoense, Figueirense, Náutico e CSA.

Os clubes com melhor pontuação no ranking da CBF ficarão nos potes A, B, C e D, enquanto os de menor pontuação nos potes E, F, G e H. Confira abaixo quais clubes estão em cada pote e quem pode se enfrentar.