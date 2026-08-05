Sorteio do Campeonato Egípcio: clássico antecipado entre Al Ahly e Zamalek

O sorteio do Campeonato Egípcio 2026-2027 resultou em um início irregular para o atual campeão Zamalek e seus rivais Al Ahly e Pyramids.

O Zamalek começa a temporada enfrentando o Al Ittihad de Alexandria no próximo dia 21 de agosto, e depois encara o Al Bank Al Ahly na segunda rodada, no dia 26 do mesmo mês, antes do duelo contra o Petrojet no dia 31 de agosto.

Na quarta rodada, o Zamalek enfrenta o Abou Kir Fertilizers no dia 8 de setembro, e em seguida o Ghazl El Mahalla na quinta rodada, no dia 16 do mesmo mês.

O sorteio, que foi realizado utilizando inteligência artificial, colocou o clássico entre Al Ahly e Zamalek na 6ª rodada, marcada para o dia 11 de outubro.

O Zamalek jogará contra o Pyramids na 13ª rodada, no próximo dia 28 de dezembro.