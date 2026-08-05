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Sorteio do Campeonato Egípcio: clássico antecipado entre Al Ahly e Zamalek

Al Ahly
Zamalek SC
Pyramids FC
Premier League
Egito

A premiação pelo título aumenta 10 vezes

O sorteio do Campeonato Egípcio 2026-2027 resultou em um início irregular para o atual campeão Zamalek e seus rivais Al Ahly e Pyramids.

O Zamalek começa a temporada enfrentando o Al Ittihad de Alexandria no próximo dia 21 de agosto, e depois encara o Al Bank Al Ahly na segunda rodada, no dia 26 do mesmo mês, antes do duelo contra o Petrojet no dia 31 de agosto.

Na quarta rodada, o Zamalek enfrenta o Abou Kir Fertilizers no dia 8 de setembro, e em seguida o Ghazl El Mahalla na quinta rodada, no dia 16 do mesmo mês.

O sorteio, que foi realizado utilizando inteligência artificial, colocou o clássico entre Al Ahly e Zamalek na 6ª rodada, marcada para o dia 11 de outubro.

O Zamalek jogará contra o Pyramids na 13ª rodada, no próximo dia 28 de dezembro.

  • Al Ahly e Pyramids: mais um duelo de gigantes

    Por sua vez, o Al Ahly inicia sua caminhada com o confronto contra o Al Sharqia Enppi na primeira rodada, disputada no dia 23 de agosto, e depois enfrenta o ZED FC na segunda rodada, no dia 28 de agosto.

    O time vermelho encara o Smouha na terceira rodada, no dia 1º de setembro, antes do jogo contra o Al Mokawloon Al Arab na quarta rodada, no dia 9 de setembro, e depois o Abu Qir Fertilizers na quinta rodada, no dia 15 de setembro, antes do confronto contra o Zamalek na sexta rodada.

    O Al Ahly jogará contra o Pyramids na nona rodada, no dia 23 de novembro.

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  • O começo do Pyramids

    O Pyramids inicia sua caminhada com um confronto contra o Ghazl El Mahalla, depois enfrenta o Abou Qir Fertilizers e o Al Masry na segunda e terceira rodadas, antes do jogo contra o El Gouna na quarta rodada e o Ceramica Cleopatra na sexta rodada.

    As competições da temporada, em sua primeira fase, são disputadas no sistema de pontos corridos entre todos os clubes participantes, antes de passar para a segunda fase, que verá a divisão das equipes em dois grupos; o primeiro reúne 6 clubes que disputam o título, enquanto o segundo reúne 14 equipes que lutam pela permanência, com o rebaixamento de 4 clubes para a segunda divisão.

    Está previsto que o campeonato do Campeonato Egípcio faça uma pausa, em princípio, a partir de 20 de setembro, coincidindo com a data Fifa.

    Quanto às premiações, Ahmed Diab, presidente da Liga dos Clubes Egípcios de Futebol, revelou o aumento do valor da premiação pela conquista do título do campeonato para 50 milhões de libras a partir da próxima temporada, depois de ser de apenas 5 milhões de libras, um aumento equivalente a dez vezes. Diab acrescentou que a liga conseguiu aumentar as receitas dos direitos de transmissão televisiva em 300%.

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