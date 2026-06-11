Sorloth e Kolo Muani: o plano da Juventus para contratar os dois; um balanço do ataque

O jogador em que se está concentrando nos últimos dias é Alexander Sørloth, o atacante norueguês nascido em 1995, com quem já existe um acordo verbal preliminar, mas ainda falta um acordo com o Atlético de Madrid, que avalia o jogador em 30 milhões de euros. Até o momento, uma oferta oficial ainda não foi formalizada, mas as negociações estão em andamento e as partes se reunirão novamente durante a Copa do Mundo, na qual o ex-jogador do Villarreal estará presente. O outro nome no topo da lista é o de Randal Kolo Muani (nascido em 1998), que voltou ao PSG após o empréstimo ao Tottenham, mas está fora dos planos de Luis Enrique. Se dependesse dele, ele voltaria imediatamente para a Juve, onde se sentiu muito bem na segunda metade da temporada 2024725; o principal obstáculo é chegar a um acordo com o PSG, que o avalia em 40 milhões de euros e gostaria de encontrar apenas uma solução definitiva para ele. A Juve já havia tentado no verão passado, mas os franceses não cederam em sua posição, acabando por emprestá-lo ao Tottenham nos últimos dias da janela de transferências.



