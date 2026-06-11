Mais alguns dias e a Juventus se despedirá oficialmente de Dusan Vlahovic. Formalmente, o atacante sérvio ficará sem contrato a partir do próximo dia 30 de junho, data em que expira seu contrato com os bianconeri, mas a relação entre o clube e o ex-jogador da Fiorentina já chegou ao fim, após não ter sido alcançado um acordo para a renovação. Grandes mudanças se aproximam para o ataque de Luciano Spalletti; a diretoria está trabalhando para reforçar o setor e, se além de Vlahovic outro atacante vier a sair, poderão chegar não um, mas dois reforços para essa posição.
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Sorloth e Kolo Muani: o plano da Juventus para contratar os dois; um balanço do ataque
SORLOTH E MUITOS OUTROS
O jogador em que se está concentrando nos últimos dias é Alexander Sørloth, o atacante norueguês nascido em 1995, com quem já existe um acordo verbal preliminar, mas ainda falta um acordo com o Atlético de Madrid, que avalia o jogador em 30 milhões de euros. Até o momento, uma oferta oficial ainda não foi formalizada, mas as negociações estão em andamento e as partes se reunirão novamente durante a Copa do Mundo, na qual o ex-jogador do Villarreal estará presente. O outro nome no topo da lista é o de Randal Kolo Muani (nascido em 1998), que voltou ao PSG após o empréstimo ao Tottenham, mas está fora dos planos de Luis Enrique. Se dependesse dele, ele voltaria imediatamente para a Juve, onde se sentiu muito bem na segunda metade da temporada 2024725; o principal obstáculo é chegar a um acordo com o PSG, que o avalia em 40 milhões de euros e gostaria de encontrar apenas uma solução definitiva para ele. A Juve já havia tentado no verão passado, mas os franceses não cederam em sua posição, acabando por emprestá-lo ao Tottenham nos últimos dias da janela de transferências.
QUEM PODE PARTIR
Como já foi dito, a Juve poderia realizar uma dupla contratação no ataque caso, além de Vlahovic, outro atacante venha a sair. Um dos jogadores mais cobiçados é Loïs Openda, que, apesar de uma temporada complicada, já recebeu algumas propostas: chegaram à mesa dos bianconeri ofertas do exterior, mas todas por empréstimo com opção de compra, fórmula que, no momento, não convence a diretoria. Muitos rumores apontam para um interesse em Kenan Yildiz, mas o clube o considera intransferível; o mercado não está aquecido em torno de Jonathan David, mas podem surgir propostas também pelo atacante canadense, que chegou a custo zero há um ano e disputará a Copa do Mundo com sua seleção.