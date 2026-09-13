Sommer, mais um erro grave para o ex-goleiro da Inter

Lembramos o que aconteceu na Champions League em Club Brugge 2 x 3 Aston Villa. Em casa, no Jan Breydel Stadion, em Bruges, contra o Aston Villa, Sommer mostrou o pior do seu repertório já no primeiro tempo da partida, perdendo claramente o duelo à distância com outro velho conhecido da Serie A, o ex-Parma Zion Suzuki. Aos 11 minutos, o Club Brugge sai atrás: McGinn coloca o Aston Villa em vantagem com uma finalização cruzada na qual o suíço não foi exatamente irrepreensível. Ele viu a bola entrar e poderia ter feito mais.





O estado de confusão também aparece em outro lance. Enquanto estava com a bola nas mãos e tentava uma reposição, o suíço tromba desajeitadamente em um companheiro e deixa a bola escapar das mãos, retomando-a já fora da área. A noite de pesadelo continua. O Club Brugge empata aos 19 minutos com Vetlesen, mas aos 22 o Aston Villa volta à frente com Buendia, lance em que Sommer pouco poderia fazer (desvio de perto).





Poderia certamente ter feito melhor no terceiro gol dos Villans. Ou melhor, dificilmente poderia ter feito pior. Aos 43 minutos, lançamento longo da defesa inglesa, Sommer sai de maneira imprudente quase até o meio-campo, mas erra a intervenção e assim Nicolas Jackson fica com o caminho livre para fazer o 3 a 1.