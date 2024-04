Sombras do exterior aumentam pressão sobre Thiago Carpini no São Paulo

Livres no mercado da bola, Carlos Carvalhal, Juan Carlos Osorio e Luis Zubeldía agradam à diretoria do Tricolor paulista

O São Paulo mantém (momentaneamente) Thiago Carpini e adota uma postura cautelosa em relação à troca no comando técnico, mas está de olho em Carlos Carvalhal, Juan Carlos Osorio e Luis Zubeldía para a vaga, como soube a GOAL. Haverá uma conversa sobre o futuro do técnico nas próximas horas. Integrantes do departamento de futebol se reunirão com o presidente Julio Casares a fim de definir a situação do atual comandante do elenco.

O principal entrave em relação a Carlos Carvalhal é a predileção por seguir na Europa — o Osasuna, da Espanha, avalia a contratação do treinador, conforme apurado pela reportagem. O português de 58 anos é tratado como um nome interessante nos bastidores do Morumbis.

Favorito para o cargo no São Paulo em caso de alteração no comando, o técnico português está livre no mercado da bola desde que deixou o Olympiacos, em fevereiro deste ano. Contratado em 5 de dezembro de 2023, ele se desligou dos gregos no dia 8 de fevereiro. A curta passagem incomodou o técnico, que busca um momento de êxito na carreira.

