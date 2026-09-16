A Sky é cada vez mais a Casa das competições da Uefa de clubes e de seleções: não apenas o espetáculo dos grandes confrontos europeus nas noites de Copa, a Sky Sport dobra a aposta com os direitos de transmissão da Euro 2028, das Eliminatórias Europeias e da Nations League 2026-2027. Na Sky e em streaming na NOW, portanto, será possível viver a emoção de todos os 51 jogos da Eurocopa, dos quais 24 com exclusividade, que serão disputados entre o Reino Unido e a República da Irlanda de 9 de junho a 9 de julho de 2028.
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Sky adquire os direitos da Uefa Euro 2028, da Nations League e das Eliminatórias da Euro
"Temos orgulho de anunciar este novo acordo - palavras de Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment da Sky - que enriquece ainda mais a oferta europeia da Casa do Esporte e confirma a Sky como parceira premium da Uefa. Para quem, como a Sky, é a casa dos grandes campeões do futebol europeu, Nations League, Eliminatórias Europeias e Euro 2028 são um palco fundamental para contar a história do talento e das performances desses super-heróis. Mas esta aquisição também significa acreditar no caminho para a reconquista, pelo futebol italiano, de seu lugar continental ou global; acompanhar o público na descoberta dos jogadores que, vestindo a camisa da Itália, têm a missão de restabelecer a honra do futebol italiano de seleções. Um relato que dá continuidade à decisão de fazer da Sky Sport o lugar em que as camisas da Itália, de todas as modalidades, são protagonistas. Um novo compromisso com nossos assinantes, que poderão continuar desfrutando de um ecossistema editorial único, capaz de unir esporte, entretenimento, informação e produções originais".
Com a assinatura da Sky Sport para uma cobertura editorial de todos os eventos ao vivo, além do aprofundamento diário garantido por estúdios, programas e especiais, com enviados em todos os campos, grandes talentos nos comentários e a equipe de jornalistas em força máxima. Na Casa do Esporte, será possível acompanhar as melhores partidas entre as seleções estrangeiras na fase de grupos da Nations League 2026/2027, com início no próximo dia 24 de setembro, além de todos os confrontos, incluídos os eventualmente disputados pela Itália, da Nations League Finals programada para junho de 2027. Na Sky, também os melhores jogos das seleções estrangeiras na fase de grupos e nos playoffs das Eliminatórias para a Euro 2028, junto com os principais amistosos internacionais de preparação para a Eurocopa. Para completar a cobertura, os melhores momentos de todas as partidas.
O Sky Sport também terá máximo empenho no acompanhamento da nova seleção italiana de Roberto Mancini, que mira voltar a Wembley, onde triunfou com a Itália em 2021 em uma edição memorável, também contada pela Sky, e onde serão disputadas 8 partidas do torneio de 2028, incluindo as semifinais e a final. Desta vez também, a cobertura acompanhará a Itália por meio do modelo de transmissão “always on” que caracteriza a Sky Sport: enviados sempre ao lado da seleção na concentração, em Coverciano e nas viagens pela Europa, cobertura constante ao longo de todo o dia, pré e pós-jogo ao vivo com todas as entrevistas, os comentários e as imagens dos jogos da seleção na Nations League e nas Eliminatórias, sempre com estúdios dedicados antes e depois das partidas. A inovação tecnológica que sempre caracterizou a experiência da Sky Sport estará no centro da cobertura, com uma experiência de visualização sempre no mais alto nível, ferramentas avançadas de análise, produções de ponta e formas de consumo cada vez mais evoluídas e envolventes.
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