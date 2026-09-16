Sky adquire os direitos da Uefa Euro 2028, da Nations League e das Eliminatórias da Euro

O Sky Sport também terá máximo empenho no acompanhamento da nova seleção italiana de Roberto Mancini, que mira voltar a Wembley, onde triunfou com a Itália em 2021 em uma edição memorável, também contada pela Sky, e onde serão disputadas 8 partidas do torneio de 2028, incluindo as semifinais e a final. Desta vez também, a cobertura acompanhará a Itália por meio do modelo de transmissão “always on” que caracteriza a Sky Sport: enviados sempre ao lado da seleção na concentração, em Coverciano e nas viagens pela Europa, cobertura constante ao longo de todo o dia, pré e pós-jogo ao vivo com todas as entrevistas, os comentários e as imagens dos jogos da seleção na Nations League e nas Eliminatórias, sempre com estúdios dedicados antes e depois das partidas. A inovação tecnológica que sempre caracterizou a experiência da Sky Sport estará no centro da cobertura, com uma experiência de visualização sempre no mais alto nível, ferramentas avançadas de análise, produções de ponta e formas de consumo cada vez mais evoluídas e envolventes.