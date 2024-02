Site de apostas que patrocina o Corinthians tenta acordo com o Cruzeiro

Vai De Bet fez contato com o clube mineiro a fim de substituir o atual patrocinador no uniforme — mineiros têm acordo com a Betfair

A Vai De Bet, empresa que acertou contrato de patrocínio com o Corinthians, abriu conversas com o Cruzeiro nos últimos dias. Há interesse do site de apostas em estampar o uniforme do clube mineiro, como soube a GOAL. A ideia é substituir a atual parceira do clube, Betfair.

A Betfair desembolsa cerca de R$ 25 milhões por temporada pelo espaço principal do uniforme do Cruzeiro — o contrato com a empresa se encerra em dezembro de 2024. No entanto, há interesse da Vai De Bet em cobrir o valor pago e acertar uma parceria com a Raposa.

As tratativas ainda são incipientes e contam com a participação de empresários ligados à música sertaneja. O Cruzeiro aguarda uma proposta formal para avançar nas tratativas, especialmente porque a atual parceira do clube também patrocina o sócio-majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), Ronaldo Fenômeno.

