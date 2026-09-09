Simeone sobre o papel de Jonathan David: "Ele pode nos dar velocidade, sobretudo pelo lado direito"

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre Jonathan David, atacante canadense nascido em 2000, emprestado ao Atlético de Madrid pela Juventus.





Em entrevista à Sky Sport na véspera da partida contra o Liverpool, válida pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, o treinador argentino disse: "David? Ele nos dá velocidade, sobretudo pelo lado direito e essa saída em profundidade que não tínhamos no elenco, apenas com Giuliano ou Llorente, que podem fazer isso por aquele lado, mas ele consegue fazer mais por dentro".

"Quando ele chegou, eu disse que precisamos recuperar o jogador que ele foi no Lille. O que ele foi há dois anos, ele tem e precisa reencontrar", relata o TuttoJuve.com.