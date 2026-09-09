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Jonathan David JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Simeone sobre o papel de Jonathan David: "Ele pode nos dar velocidade, sobretudo pelo lado direito"

J. David
Juventus
Atlético de Madrid

O técnico do Atlético de Madrid fala sobre o atacante canadense, emprestado pela Juventus

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre Jonathan David, atacante canadense nascido em 2000, emprestado ao Atlético de Madrid pela Juventus.


Em entrevista à Sky Sport na véspera da partida contra o Liverpool, válida pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, o treinador argentino disse: "David? Ele nos dá velocidade, sobretudo pelo lado direito e essa saída em profundidade que não tínhamos no elenco, apenas com Giuliano ou Llorente, que podem fazer isso por aquele lado, mas ele consegue fazer mais por dentro".

"Quando ele chegou, eu disse que precisamos recuperar o jogador que ele foi no Lille. O que ele foi há dois anos, ele tem e precisa reencontrar", relata o TuttoJuve.com.

  • Na temporada 2025-26, pela Juventus, David disputou 45 partidas, marcando 8 gols, enquanto na temporada 2024-25, pelo Lille, o canadense nascido em 2000 havia feito 49 partidas, marcando 25 gols. Nesta temporada, até o momento, David ainda não entrou em campo com sua nova camisa.

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