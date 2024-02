Shows programados pelo Governo do Rio atrapalharam recuperação do gramado do Maracanã

Por contrato, Fla e Flu precisam o estádio em seis datas para realização de outros eventos

Nos últimos dias, o gramado do Maracanã foi alvo de inúmeras críticas não só de torcedores, mas também dos técnicos Tite e Fernando Diniz. O estádio ficou fechado para manutenção do campo de jogo do dia 28 de janeiro até 04 de fevereiro, quando reabriu para receber a partida entre Flamengo e Vasco.

Segundo soube a GOAL, no entanto, o tempo foi insuficiente, especialmente depois do local receber 2 shows agendados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O ideal era que o gramado do Maracanã ficasse pelo menos 45 dias sem receber qualquer tipo de evento para se recuperar dos danos causados pelos concertos de Paul McCartney, no dia 16 de dezembro, e Ivete Sangalo, no dia 20 de dezembro.