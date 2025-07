Shea Lacey: quem é a sensação do Manchester United que imitava dribles de Ronaldinho aos três anos

O jovem que já superou Lamine Yamal para conquistar um prêmio de melhor jogador agora bate à porta do time principal, após 14 anos na base

Ronaldinho popularizou o famoso drible conhecido como “elástico” durante sua empolgante passagem pelo Barcelona. Alguns anos depois, um garotinho em Liverpool começava a ganhar fama ao reproduzir o mesmo movimento. O nome dele? Shea Lacey. Na época, tinha apenas três anos. Com quatro, já vestia a camisa do Manchester United.

Catorze anos depois, Lacey continua no United e acumula uma legião global de fãs que o acompanham nas redes sociais, sempre elogiando suas jogadas deslumbrantes nas partidas do sub-18. Mais recentemente, ele passou a mostrar seu talento também no time principal. Lacey teve um primeiro contato com o elenco profissional durante a turnê de pós-temporada do clube na Ásia, no fim da última temporada. E, na semana passada, iniciou a pré-temporada treinando com a equipe comandada por Rúben Amorim.

Agora, está pronto para ganhar ainda mais espaço. O United se prepara para o primeiro amistoso contra o Leeds antes de embarcar para os Estados Unidos, onde disputará a Summer Series da Premier League ao lado de Everton, West Ham e Bournemouth.

Será a grande oportunidade para Lacey mostrar suas habilidades a um público ainda maior e tentar repetir os dribles ousados que o fizeram ser comparado a nomes como Phil Foden e Eden Hazard — além de renderem o apelido de “Messi de Liverpool”.

Apesar de ter crescido em uma família de torcedores apaixonados pelo Liverpool — que, inclusive, já atuaram nas categorias de base dos Reds —, Lacey foi conquistado pelo United. Agora, está prestes a escrever sua própria história em Old Trafford.