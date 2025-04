Sfera x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Paulista sub-20 2025

Equipes sub-20 estreiam, neste sábado (26), no Campeonato Paulista da categoria; veja os detalhes

Sfera e Santos se enfrentam neste sábado (26), às 15h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida será transmitida de maneira ao vivo através do canal Paulistão, no Youtube (confira a programação completa).

De volta ao Campeonato Paulista Sub-20, o Sfera quer escrever um novo capítulo em relação à campanha passada, quando parou ainda na primeira fase. A equipe teve bons momentos em 2024, mas caiu precocemente também na Copinha, nos pênaltis, diante do Ituano. Agora, diante de um adversário de peso, o time aposta na oportunidade de arrancar com o pé direito.

Já o Santos encara o Estadual como chance de retomar a confiança. Fora da zona de classificação no Brasileiro Sub-20 e há quatro jogos sem vencer, o Peixe quer usar o Paulista como um recomeço. Com o histórico forte na base, o desafio diante do Sfera pode ser o ponto de virada para embalar novamente na temporada.