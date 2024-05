Os convocados da Sérvia para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Confira os jogadores da Sérvia que competirão no torneio como nação independente pela primeira vez

O técnico da Sérvia, Dragan Stojković, divulgou a pré-lista dos 35 atletas convocados par a disputa da Eurocopa 2024, na Alemanha. O treinador ainda terá que fazer nove cortes até o dia 7 de junho, data limite da entrega. A seleção ainda disputa amistosos contra a Áustria e a Suécia antes da competição.

Tendo atuado anteriormente como Iugoslávia (1920-1992), FR Iugoslávia (1992-2003) e Sérvia e Montenegro (2003-2006), a Sérvia tentará se destacar no retorno ao torneio desde sua última participação em 2000. Embora a nação europeia tenha chegado à Copa do Mundo quatro vezes desde 2000, sem conseguir passar da fase de grupos, conquistou dois vice-campeonatos da Euro (1960 e 1968) e terminou nas quartas de final da edição 2000.

Após perder uma vaga na Euro 2020, ao perder para a Escócia nos pênaltis em um play-off, a seleção terminou em segundo lugar, atrás da Hungria, no Grupo G das Eliminatórias para esta edição, e enfrentam Eslovênia, Dinamarca e Inglaterra no Grupo C.

Com a lenda do futebol local, Dragon Stojikovic, como treinador principal, conheça quem fará parte da convocatória para a Euro 2024?

