Sertãozinho x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Times estreiam na competição estadual neste domingo em Sertãozinho

Sertãozinho e Corinthians entram em campo neste domingo (27), às 15h (horário de Brasília), em compromisso válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista sub-20 2025. A partida acontece no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, e possui transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Estreando em casa, o Sertãozinho busca aproveitar essa vantagem para começar a competição estadual com o pé direito.

Já o Corinthians tenta trazer um bom resultado na bagagem, em meio a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria.