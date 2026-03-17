Série C, oficial: Liverani é demitido da Ternana; o Catania escolhe Viali no lugar de Toscano

O Ternana Calcio informa que dispensou Fabio Liverani do cargo de técnico da equipe principal.
O clube deseja agradecer ao técnico e à sua comissão técnica, composta por Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, pelo trabalho realizado com empenho e profissionalismo ao longo da temporada, desejando-lhes as melhores sorte na carreira.
A direção técnica da equipe principal fica temporariamente a cargo de Pasquale Fazio, atual treinador da Ternana Sub-17, que comandará a equipe a partir do treino de hoje.
O Catania Football Club comunica que dispensou de seus respectivos cargos o diretor técnico da equipe principal, Domenico Toscano, e o assistente técnico, Michele Napoli: aos dois profissionais, um agradecimento pelo trabalho realizado e os votos de boa sorte pessoal e profissional.
O Catania Football Club informa que confiou a função de técnico da equipe principal ao Sr. William Viali, que assinou um contrato válido até 30 de junho de 2027.
Junto com Viali, chega ao time rossazzurro também o assistente técnico Marcello Cottafava.
A ambos, os votos de sucesso por parte do presidente Rosario Pelligra e de toda a diretoria do clube.
O novo treinador do Catania será apresentado oficialmente à imprensa e aos profissionais da comunicação na quarta-feira, 18 de março, às 11h, na sala de imprensa.