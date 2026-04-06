Série B, resultados, artilheiros e classificação: Insigne continua a liderar o Pescara

Após os jogos de ontem, a 33ª rodada da Série B foi concluída hoje com as outras oito partidas que encerraram esta etapa do campeonato: vitórias importantes para o Venezia na briga pela promoção, e para o Pescara e a Sampdoria na parte de baixo da tabela. A equipe de Stroppa conquistou os três pontos graças à vitória por 3 a 1 em casa sobre a Juve Stabia, distanciou-se do Frosinone — que ontem havia vencido o Padova — e está isolada na liderança com 71 pontos, +3 sobre os giallazzurri. Em terceiro lugar está o Monza, que no jogo de hoje empatou com o Catanzaro no confronto direto pelas vagas nos playoffs. Na zona de permanência, a Sampdoria venceu uma partida fundamental contra o Empoli, e o Pescara deu um salto importante, subindo para a terceira posição da parte de baixo da tabela, a dois pontos dos playouts, ultrapassando de uma só vez Reggiana e Spezia.



