Após os jogos de ontem, a 33ª rodada da Série B foi concluída hoje com as outras oito partidas que encerraram esta etapa do campeonato: vitórias importantes para o Venezia na briga pela promoção, e para o Pescara e a Sampdoria na parte de baixo da tabela. A equipe de Stroppa conquistou os três pontos graças à vitória por 3 a 1 em casa sobre a Juve Stabia, distanciou-se do Frosinone — que ontem havia vencido o Padova — e está isolada na liderança com 71 pontos, +3 sobre os giallazzurri. Em terceiro lugar está o Monza, que no jogo de hoje empatou com o Catanzaro no confronto direto pelas vagas nos playoffs. Na zona de permanência, a Sampdoria venceu uma partida fundamental contra o Empoli, e o Pescara deu um salto importante, subindo para a terceira posição da parte de baixo da tabela, a dois pontos dos playouts, ultrapassando de uma só vez Reggiana e Spezia.
Dazn
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Série B, resultados, artilheiros e classificação: Insigne continua a liderar o Pescara
SÉRIE B, RESULTADOS E ARTILHEIROS DA 33ª JORNADA
Frosinone x Padova 2 a 0
25' Raimondo, 29' Gelli
Palermo x Avellino 2 x 0
12' Palumbo, 82' Ranocchia
Cesena x Sudtirol 1 x 1
3' Tait (S), 17' autogol de Davi (C)
Mantova x Entella 1 x 0
84' Marras
Catanzaro x Monza 1 x 1
6' Pontisso (C), 96' pênalti Pessina (M)
Bari x Modena 3 x 1
22' pên. Moncini (B), 31' contra Adorni (B), 80' Cuni (B), Ambrosino (M)
Venezia x Juve Stabia 3 x 1
39' contra Giorgini (V), 45' Carissoni (J), 48' Adorante (V), 74' Adorante (V)
Reggiana x Pescara 1 x 3
21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
Sampdoria x Empoli 1 x 0
58' Pierini
Carrarese x Spezia 3 x 1
17' Calabrese (C), 23' Finotto (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)