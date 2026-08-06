O primeiro gol de Messi recebeu muitos elogios do técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, que se encantou com a técnica necessária para acertar em cheio o cruzamento de Allen.

"Ele bateu na bola no ar", disse Hoyos, em declaração reproduzida pela ESPN. "Quem já jogou futebol sabe o que é preciso para encontrar tempo e espaço para concluir, chegando em um cruzamento que vinha da esquerda para a direita e acertando-o em cheio de voleio com o pé esquerdo. Se estivéssemos falando de pintura, seria Picasso."