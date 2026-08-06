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Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'Seria Picasso' - Lionel Messi retorna da Copa do Mundo com dois golaços na goleada do Inter Miami

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF x Atletico de San Luis
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Lionel Messi marcou sua primeira partida como titular desde a Copa do Mundo com dois gols e uma assistência, enquanto o Inter Miami derrotou o Atlético de San Luis por 4 a 2. O craque argentino inspirou sua equipe a uma vitória na Leagues Cup, apesar de Luis Suarez cumprir uma suspensão válida para todo o torneio.

  • Messi inspira o Inter Miami à vitória

    Messi fez sua primeira partida como titular pelo Inter Miami desde seu retorno da Copa do Mundo, marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Atletico de San Luis, pela Leagues Cup, na quarta-feira. David Rodriguez colocou os visitantes em vantagem logo no início no Nu Stadium, mas Messi respondeu rapidamente com um belo voleio em velocidade após cruzamento de Noah Allen. Telasco Segovia então colocou o Miami à frente antes de Messi marcar o segundo dele antes do intervalo.


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  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Hoyos elogia gol de abertura ao estilo Picasso

    O primeiro gol de Messi recebeu muitos elogios do técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, que se encantou com a técnica necessária para acertar em cheio o cruzamento de Allen.

    "Ele bateu na bola no ar", disse Hoyos, em declaração reproduzida pela ESPN. "Quem já jogou futebol sabe o que é preciso para encontrar tempo e espaço para concluir, chegando em um cruzamento que vinha da esquerda para a direita e acertando-o em cheio de voleio com o pé esquerdo. Se estivéssemos falando de pintura, seria Picasso."

  • Noite histórica em Miami

    O segundo gol de Messi fez dele o maior artilheiro da história da Leagues Cup, com 14 gols, superando o atacante do LAFC Denis Bouanga. O companheiro de equipe Allen também viveu uma noite marcante, ao dar três assistências em uma única partida pela primeira vez na carreira. Seus passes inteligentes prepararam os dois gols de Messi, além do gol de Segovia.

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  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    De olho no teste contra o Monterrey

    O Miami foi obrigado a jogar sem Suarez, que começou a cumprir uma suspensão de seis partidas por cuspir em um membro da comissão do Seattle Sounders durante a final da Leagues Cup de 2025. A suspensão tira o uruguaio de toda a edição deste ano do torneio.

    Apesar da ausência de Suarez, o retorno de Messi dá ao Miami um enorme impulso na tentativa de repetir o triunfo na Leagues Cup de 2023. O time segue sua campanha na Leagues Cup no sábado, quando enfrenta o Monterrey, do México.

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