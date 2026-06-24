Será que Caio Henrique é a solução para um dos maiores problemas do Ajax?

O fato de ele ter muito a oferecer no ataque também fica evidente nas imagens. Além disso, chama a atenção sua versatilidade: ele consegue atuar tanto pela lateral quanto pelo centro, algo com que Wijndal tem mais dificuldade. Isso se deve principalmente ao fato de Henrique não ter sido sempre zagueiro, tendo sido transformado nessa posição apenas mais tarde em sua carreira. No início de sua carreira, Henrique costumava atuar mais frequentemente no meio-campo. Isso faz com que ele esteja acostumado a situações em que se encontra no eixo do campo e também se sinta à vontade com a bola nessa posição.

No entanto, isso — em parte devido ao estilo de jogo do Mônaco — costuma ocorrer um pouco mais recuado em campo, enquanto o lateral-esquerdo do Ajax também joga bastante pelo meio, mas com mais frequência na metade de campo adversária. Por esse motivo, Zinchenko também foi contratado no último inverno. Certamente será uma adaptação para ele, principalmente porque o lateral-esquerdo do time de Amsterdã é frequentemente forçado a se posicionar no eixo do campo.

Mika Godts, o ponta-esquerda titular, gosta de ser colocado em posição para o um contra um e, por isso, vai se posicionar na lateral, de onde poderá iniciar sua jogada. Henrique, assim, terá que jogar mais pelo centro. Ele parece ter as habilidades técnicas necessárias para isso — em parte devido à sua trajetória —, mas não é exatamente nesse papel que ele se destaca. Resta aguardar para ver como isso vai se desenvolver.

O novo técnico, Míchel, também parece utilizar há anos essa formação conhecida como “lateral invertido”. Na temporada passada, era frequentemente o lateral-direito Arnau Martínez que precisava jogar mais para dentro. No Ajax, o lateral-esquerdo seria uma opção mais lógica, para que Godts possa ser utilizado de acordo com seus pontos fortes.