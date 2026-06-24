Será que Caio Henrique é a solução para um dos maiores problemas do Ajax?

Caio Henrique parece estar prestes a se tornar o novo lateral-esquerdo do Ajax. Ambos os clubes já chegaram a um acordo, enquanto Henrique e o Ajax ainda estão em negociações. Isso parece ser uma tarefa difícil, mas os dirigentes do clube de Amsterdã estão otimistas quanto a um desfecho positivo. O brasileiro de 28 anos deve custar, segundo informações, nove milhões de euros.
Mas quem é Henrique e por que o Ajax o considera o lateral-esquerdo ideal? O Voetbalzone analisou as imagens e suas estatísticas. Conclusão? Se a transferência for concretizada, o Ajax contará, no mínimo, com um jogador que oferece perigo ofensivo, boa técnica de chute e a profundidade necessária. No entanto, do ponto de vista defensivo, ainda há algumas dúvidas a serem esclarecidas.