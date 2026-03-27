"Senti todo o país sobre meus ombros": a Itália luta contra o "monstro" e a próxima debacle

Antes da partida, uma foto acompanhando uma matéria do Corriere dello Sport havia deixado ainda mais clara a pressão que recai sobre a Itália. Nela, jovens torcedores e crianças foram retratados por meio de inteligência artificial, para mostrar que eles nunca puderam torcer pelo seu país em uma Copa do Mundo. Manuel Locatelli foi um dos jogadores que, supostamente, se identificou com isso. “Sentimos essa enorme responsabilidade para com as crianças”, disse o experiente jogador da Juventus de Turim.

Agora, o desafio é a Bósnia, com o veterano Edin Dzeko, do FC Schalke 04, que salvou sua equipe contra o País de Gales pouco antes do fim, levando-a para a prorrogação, e assistiu ao drama dos pênaltis mais tarde, vindo do banco. “A Itália é a favorita, mesmo jogando em casa”, disse ele, referindo-se também à enorme “pressão” sobre a Itália.

Mas essa pressão também seria sentida pelos “outros”, explicou o técnico da seleção, Gennaro Gattuso. Tonali, por sua vez, alertou: “Ainda teremos que passar pelo fogo por pelo menos mais 90 minutos.”