Após a difícil vitória por 2 a 0 na semifinal dos playoffs contra a Irlanda do Norte, a Squadra Azzurra respira aliviada por enquanto. Na final contra a Bósnia-Herzegovina, na terça-feira, o objetivo é evitar a terceira derrota consecutiva.
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"Senti todo o país sobre meus ombros": a Itália luta contra o "monstro" e a próxima debacle
"Vimos um pouco do monstro esta semana, se pensarmos no que aconteceu com a Itália nos últimos anos", disse Sandro Tonali após a partida, referindo-se às ausências nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Ao mesmo tempo, o meio-campista do Newcastle United, que colocou sua equipe na frente graças a uma excelente finalização, admitiu: “Estávamos nervosos e apreensivos.”
No entanto, sua equipe teria se “libertado de tudo”. Moise Kean, da AC Florença, que marcou o gol do 2 a 0, falou na mesma linha e explicou: “Depois do meu gol, senti todo o país sobre meus ombros.”
- AFP
A Itália sob pressão e com uma “enorme responsabilidade para com as crianças”
Antes da partida, uma foto acompanhando uma matéria do Corriere dello Sport havia deixado ainda mais clara a pressão que recai sobre a Itália. Nela, jovens torcedores e crianças foram retratados por meio de inteligência artificial, para mostrar que eles nunca puderam torcer pelo seu país em uma Copa do Mundo. Manuel Locatelli foi um dos jogadores que, supostamente, se identificou com isso. “Sentimos essa enorme responsabilidade para com as crianças”, disse o experiente jogador da Juventus de Turim.
Agora, o desafio é a Bósnia, com o veterano Edin Dzeko, do FC Schalke 04, que salvou sua equipe contra o País de Gales pouco antes do fim, levando-a para a prorrogação, e assistiu ao drama dos pênaltis mais tarde, vindo do banco. “A Itália é a favorita, mesmo jogando em casa”, disse ele, referindo-se também à enorme “pressão” sobre a Itália.
Mas essa pressão também seria sentida pelos “outros”, explicou o técnico da seleção, Gennaro Gattuso. Tonali, por sua vez, alertou: “Ainda teremos que passar pelo fogo por pelo menos mais 90 minutos.”
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