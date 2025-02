Semifinal do Campeonato Mineiro 2025: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Últimos passos antes da grande decisão acontecem ainda em fevereiro; veja todos os detalhes

Sem muitas novidades, já temos decidida a semifinal do Campeonato Mineiro 2025. Repetindo a dose do ano passado, América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e Tombense estão a um passo da glória estadual, e já têm seus confrontos definidos.

O Galo se classificou em segundo lugar do grupo A - atrás do líder geral Tombense - ao vencer o Itabirito por 3 a 0 na última rodada, embora tenha passado toda a fase inicial invicto. Enquanto isso, a Raposa fez menos pontos que todos os outros da semi, mas passou em primeiro do grupo C. Já o Coelho foi o primeiro colocado do grupo B. Os quatro times estiveram na mesma etapa em 2024.

Abaixo, a GOAL preparou um guia para o caminho dos semifinalistas do Campeonato Mineiro. Confira quem enfrenta quem, os mandos de campo, as datas e até as informações sobre o Troféu Inconfidência, com os quatro melhores de fora das semis...