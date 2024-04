Sem Rossi, Santos insiste por pacotão com Patrick e Matheus Bidu para a Série B

Peixe não pretende adquirir o atacante por causa de uma polêmica; Patrick e Matheus Bidu seguem em pauta, e Carlos Miguel vira opção

O Santos desistiu da contratação de Rossi, atacante do Vasco, mas ainda mantém conversas adiantadas pelas chegadas do lateral esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians, e do meio-campista Patrick, do Atlético-MG. Os dois devem desembarcar na Baixada Santista por empréstimo, como soube a GOAL.

A diretoria santista ainda estuda a contratação de Carlos Miguel, goleiro reserva do Corinthians, para o decorrer da temporada. A ideia é também tê-lo por empréstimo no elenco comandado por Fábio Carille, conforme apurado pela reportagem.

A diretoria santista desistiu de Rossi para a disputa da Série B por causa de uma comemoração do atleta após a queda do clube para a segunda divisão, no fim do ano passado. Parte da torcida se incomodou com a postura do atleta no fim da temporada anterior, o que causou desgaste nos bastidores para a chegada do jogador à Vila Belmiro.

