Sem Liverpool, Barcelona e campeões de África, Ásia e Concacaf: o Mundial de Clubes vai mesmo premiar o melhor time do mundo?

Torneio global que acontece nos Estados Unidos gerou muito debate - principalmente devido aos seus critérios de classificação

Em abril deste ano, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, subiu ao palco no Rose Bowl Stadium e exaltou a natureza verdadeiramente global do Mundial de Clubes de 2025.

Ele destacou que o torneio expandido, que começa em Miami no sábado (14), reunirá 32 clubes de 20 nações de todas as seis federações continentais, e que "seus jogadores vêm de 86 países". No entanto, Infantino também afirmou que o Mundial de Clubes, "pela primeira vez na história", determinaria o melhor time do mundo.

Mas será que isso é realmente verdade? O Mundial de Clubes expandido está realmente reunindo as equipes mais fortes do futebol atual? Porque parece que há várias ausências notáveis - e não apenas da Europa...