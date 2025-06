Sem jogadores do Brasil? Lionel Messi, Erling Haaland e os 25 melhores jogadores do Mundial de Clubes de 2025

C. Palmer

Para Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras ficarem de olho: a GOAL listou os melhores craques do futebol internacional que estarão nos EUA

O Mundial de Clubes de 2025 vai ter de tudo: campeões europeus, vencedores da Copa do Mundo, vencedores da Chuteira de Ouro, vencedores da Luva de Ouro... Resumindo: indivíduos com inúmeras conquistas coletivas e individuais.

Os maiores nomes do futebol mundial estarão jogando nos Estados Unidos por quase um mês, enquanto 32 clubes de elite lutam pela glória e por uma parte do impressionante prêmio de $1 bilhão. Cada equipe vai receber o seu "trocado", mas apenas uma levantará o troféu.

O Manchester City busca um título para aliviar uma temporada de crises na Europa, acompanhado por outros times poderosos como Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain - cada um repleto de estrelas globais. Estamos falando de Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane, Julián Álvarez e Ousmane Dembélé.

Achou pouco? No meio-campo tem gente como Jude Bellingham, Rodri (o atual vencedor da Bola de Ouro), Moises Caicedo, Cole Palmer e Vitinha. Um dos craques do PSG rumo ao título da mais recente Champions League, Nuno Mendes é parte de um grupo de estrelas na defesa, acompanhado por Alessandro Bastoni e Rúben Dias. Quem poderia esquecer os goleiros? Dois dos melhores de toda a Europa estão levando seus talentos para os EUA.

Em meio a este caráter global da competição, as edições internacionais da GOAL listaram os 25 melhores jogadores do Mundial de Clubes de 2025. Será que algum craque de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras teria lugar no ranking abaixo?