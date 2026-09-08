Sem Guler e Bernardo: os artilheiros de Mourinho encontrarão a brecha da Inter na noite dos campeões?

Segundo Romero, a mudança mais notável ocorrerá na posição do astro inglês Jude Bellingham, cotado para recuar uma linha e preencher o vazio no meio-campo.

Romero disse: "É natural que Bellingham recue um pouco", explicando que a importância da partida é o que impõe essa decisão: "É um jogo extremamente importante, é a primeira participação do time na Liga dos Campeões da Europa, que é o objetivo supremo dos grandes clubes da Europa. Na Liga dos Campeões, não há espaço para experimentar".

Apesar da existência de outras opções, como escalar o recém-chegado Sergio Martínez ou empregar Alexander-Arnold no meio-campo, a preferência permanecerá com Bellingham, independentemente de sua condição física.

Romero acrescentou: "Ele está no auge da forma física; pareceu um pouco cansado na última partida, e isso é natural porque ele faz um grande esforço em prol de Mbappé, Vinícius e todos os seus companheiros".