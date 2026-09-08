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Sem Guler e Bernardo: os artilheiros de Mourinho encontrarão a brecha da Inter na noite dos campeões?

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O teste de fogo do Real Madrid

O Real Madrid abre a página da Liga dos Campeões da Europa com um confronto de peso, ao receber a Inter de Milão na noite desta terça-feira em seu estádio, poucos dias após o tropeço diante do Real Betis no Campeonato. 

Um duelo que reúne todos os ingredientes de um clássico europeu, mas que chega em um momento complicado para o português José Mourinho, que se vê obrigado a disputar seu primeiro teste continental sem dois de seus jogadores mais utilizados.

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  • Golpe duplo abala os planos de Mourinho

    O jornalista Antonio Romero afirmou, no programa "El Larguero" da rádio "Cadena SER", que o Real Madrid enfrentar a Inter de Milão sem o turco Arda Güler e o português Bernardo Silva, por suspensão, obrigará Mourinho a fazer mudanças diretas na escalação do meio-campo.

    A ausência da dupla representa um duro golpe para o técnico português, já que ambos estão entre os jogadores mais utilizados e dos quais mais depende desde o início da temporada, o que o forçará a redesenhar o mapa da equipe na primeira noite de Champions.

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  • Bellingham: a solução emergencial em uma noite que não admite erro

    Segundo Romero, a mudança mais notável ocorrerá na posição do astro inglês Jude Bellingham, cotado para recuar uma linha e preencher o vazio no meio-campo.

    Romero disse: "É natural que Bellingham recue um pouco", explicando que a importância da partida é o que impõe essa decisão: "É um jogo extremamente importante, é a primeira participação do time na Liga dos Campeões da Europa, que é o objetivo supremo dos grandes clubes da Europa. Na Liga dos Campeões, não há espaço para experimentar".

    Apesar da existência de outras opções, como escalar o recém-chegado Sergio Martínez ou empregar Alexander-Arnold no meio-campo, a preferência permanecerá com Bellingham, independentemente de sua condição física.

    Romero acrescentou: "Ele está no auge da forma física; pareceu um pouco cansado na última partida, e isso é natural porque ele faz um grande esforço em prol de Mbappé, Vinícius e todos os seus companheiros".

  • A Inter chega com a confiança do aproveitamento máximo no Calcio

    Do outro lado, a Inter de Milão entra no confronto com a moral lá em cima, já que o analista Bruno Alimani apontou no mesmo programa que os Nerazzurri são "um dos apenas dois times na Itália que venceram todas as suas três partidas" nesta temporada.

    Alimani considera que o segredo dessa arrancada está na manutenção da base sólida que levou o time a duas finais nos últimos quatro anos, com a presença de nomes como Bastoni, Barella, Lautaro Martínez e Çalhanoğlu, além da recente vitória moral sobre o Napoli.

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  • Brecha na defesa da Inter abre a porta para Mbappé e Vinícius

    Apesar da grande estabilidade no elenco da Inter, Alemani acredita que há um declínio evidente na defesa da equipe italiana.

    E disse: "Acredito que o nível deles caiu um pouco, especialmente no gol e na defesa. Yann Sommer saiu, mas Josep Martínez está presente; porém, ele não é o goleiro titular de um time que disputa a Liga dos Campeões da Europa".

    E acrescentou: "Na defesa, é verdade que contrataram jogadores como Akanji e Stones, que deixaram o Manchester City em circunstâncias não ideais".

    Já ofensivamente a situação é diferente, pois ele afirmou que a equipe chega com grande ímpeto: "Lautaro marcou dois gols na última partida, e eles vêm de uma vitória emocionante sobre o Napoli, o que significa que estarão com o moral elevado".

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