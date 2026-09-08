Sem Guler e Bernardo: os artilheiros de Mourinho encontrarão a brecha da Inter na noite dos campeões?

O Real Madrid abre a página da Liga dos Campeões da Europa com um confronto de peso, ao receber a Inter de Milão na noite desta terça-feira em seu estádio, poucos dias após o tropeço diante do Real Betis no Campeonato.
Um duelo que reúne todos os ingredientes de um clássico europeu, mas que chega em um momento complicado para o português José Mourinho, que se vê obrigado a disputar seu primeiro teste continental sem dois de seus jogadores mais utilizados.
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