Devia ser apenas um amistoso, ainda que importante. Devia ser um jogo de teste de alto nível tanto para a Seleção Sub-20 da Itália, comandada por Carmine Nunziata, quanto para os colegas da mesma faixa etária da Inglaterra. Mas, no Riano Athletic Center, no estádio do centro esportivo nos arredores de Roma, a partida se transformou em um verdadeiro espetáculo, com a virada de 0 a 3 para 3 a 3 concretizada pelos Azzurrini, que mostraram o talento de jogadores como Rao (Bari, emprestado pelo Napoli), Lavelli (Inter) e Vavassori (Atalanta), destinados a dar o que falar também em nossos campeonatos.
Seleção Sub-20 da Itália, que virada! De 0 a 3 para 3 a 3 contra a Inglaterra
I OBJETIVO
A Itália começa bem, com Rao criando perigo, mas é a Inglaterra que abre o placar: Ndala serve Watson, que, na entrada da área, bate no canto oposto, sem chances para Martinelli. Os Azzurrini ficam abalados, mas aos 37' têm a chance de reabrir o jogo com Lavelli, que sofre um pênalti, mas erra a cobrança, defendida por Herrick. O erro é fatal e, no final do primeiro tempo, a Itália sofre mais um gol com Watson, que cabeceia para o fundo da rede após cruzamento de Pinto. No início do segundo tempo, a Itália volta em campo com mais energia, mas, em dois minutos, entre os 56 e os 58, primeiro Proctor faz uma defesa milagrosa em Rao e, em seguida, Heaven cabeceia para o fundo da rede após escanteio e marca o 3 a 0, que parece ter encerrado a partida. Parece, obviamente, porque a Itália nunca desiste e lentamente se aproxima: aos 65', Vavassori acerta a trave; aos 66', o gol de Lavelli, que redime o erro na cobrança de pênalti com um drible certeiro e um chute no canto, reacende uma partida que parecia perdida. Aos 72', outro talento da Inter, Stabile, marca o 3 a 2 com um toque de calcanhar na confusão após um escanteio e, no final, após a Inglaterra acertar a trave, surge outro gol de calcanhar, desta vez de Vavassori, que sela a sensacional virada dos Azzurrini.
O RESUMO DO JOGO
Itália Sub-20 x Inglaterra Sub-20 3 a 3
Gols: 15′ Watson (Ing), 45+1′ Watson (Ing), 58′ Heaven (Ing), 66′ Lavelli (It), 72′ Stabile (It), 89′ Vavassori (It)
Itália: Martinelli (46′ Siviero); Bakoune (67′ Aidoo), Corradi (59′ Postiglione), Stabile (81′ Mirra), Cama (81′ Romani); Di Maggio (59′ Di Nunzio), Rispoli, Nuamah (46′ Ciammaglichella); Vavassori, Rao (59′ Cassa); Lavelli.
Técnico: Carmine Nunziata.
Inglaterra: Herrick; Pinto, Meghoma, Morgan K., Heaven, Abbott, Young, Olusesi, Morgan J.J., Watson, Ndala.
Técnico: Neil Ryan.
Árbitro: Bonacina (ITA)