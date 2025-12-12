"Seja como Cristiano Ronaldo, não como Messi" - lenda da Juventus explica preferência absoluta em relação ao craque português
Os maiores de todos os tempos: Ronaldo e Messi elevaram o padrão
Com 13 Bolas de Ouro somadas e uma lista enorme de recordes quebrados, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi seguem inspirando milhões pelo mundo. Eles levaram o nível de talento individual a um patamar quase impossível de alcançar.
É difícil imaginar que jogadores desse calibre apareçam novamente — ainda mais na mesma geração. Hoje, CR7, aos 40 anos, segue decisivo na liga saudita pelo Al-Nassr, enquanto Messi, 38, renovou por mais três anos com o Inter Miami, campeão da MLS Cup.
- Getty/GOAL
Debate GOAT: Por que Ronaldo está acima de Messi para alguns
Os dois colecionam títulos em nível nacional e internacional e provam que idade não é obstáculo quando se mantém o corpo no limite. A expectativa é que ambos estejam na Copa do Mundo de 2026.
Claudio Marchisio, ídolo da Juventus, é um dos que aguardam essa possível “Última Dança” nos EUA, Canadá e México. Mas ele também explica por que se identifica mais com CR7 do que com Messi — que já soma 47 títulos na carreira.
Segundo Marchisio, existe algo único na trajetória de Cristiano: “Siga o exemplo de Cristiano Ronaldo. Se você quer entender o que faz um grande campeão, siga alguém como ele, não como Messi. Por quê? Ele já era bom, mas teve que se construir ainda mais. Ele trabalhou muito para chegar onde está. O outro [Messi] é um talento abençoado, que mal precisava treinar.”
O que torna CR7 especial? Ex-companheiros de equipe explicam
Marchisio conviveu com CR7 na Juventus e lembra que a chegada do craque mexeu com todo o clube: “Havia pressão, claro, mas também uma enorme empolgação. A gente já tinha recebido grandes jogadores antes, mas quando Ronaldo chegou, ficou claro: era uma superestrela entrando no vestiário.”
Essa sensação é compartilhada por outros ex-colegas. Danny Simpson, que jogou com Ronaldo no Manchester United, explicou recentemente por que coloca CR7 acima de Messi: “A melhor coisa no Ronaldo é que ele se adapta. Se adaptou quando era jovem, se adaptou no Real Madrid, na Juventus, agora na Arábia Saudita e até com Portugal. Por isso, pra mim, ele é o melhor do mundo.
“Sem desmerecer Messi, que é um talento absurdo, mas ele nunca precisou mudar tanto o jogo quanto o Cristiano Ronaldo. Quando Cristiano chegou ao United, ele nem sabia cabecear! Hoje é provavelmente o melhor cabeceador do mundo. Foi um privilégio conviver com ele e ver sua evolução.”
- Getty
Quando Ronaldo vai se aposentar? Um novo contrato está no horizonte
O atual contrato de CR7 no Oriente Médio vai até o verão de 2027. Mas existe a expectativa de que ele jogue ainda mais tempo — especialmente com o sonho de chegar aos mil gols na carreira e, quem sabe, atuar profissionalmente ao lado do filho, Cristiano Jr.
Com a dedicação de sempre, ninguém se arrisca a prever até onde ele vai.