"Seja como Cristiano Ronaldo, não como Messi" - lenda da Juventus explica preferência absoluta em relação ao craque português

Os dois colecionam títulos em nível nacional e internacional e provam que idade não é obstáculo quando se mantém o corpo no limite. A expectativa é que ambos estejam na Copa do Mundo de 2026.

Claudio Marchisio, ídolo da Juventus, é um dos que aguardam essa possível “Última Dança” nos EUA, Canadá e México. Mas ele também explica por que se identifica mais com CR7 do que com Messi — que já soma 47 títulos na carreira.

Segundo Marchisio, existe algo único na trajetória de Cristiano: “Siga o exemplo de Cristiano Ronaldo. Se você quer entender o que faz um grande campeão, siga alguém como ele, não como Messi. Por quê? Ele já era bom, mas teve que se construir ainda mais. Ele trabalhou muito para chegar onde está. O outro [Messi] é um talento abençoado, que mal precisava treinar.”