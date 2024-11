Seis problemas que Carlo Ancelotti precisa resolver no Real Madrid

Os Merengues estão atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol e ainda não engrenaram como fortes candidatos à Champions League

O Real Madrid deveria vencer tudo nesta temporada. Como você poderia adicionar Kylian Mbappé a um time que já ganhou Campeonato Espanhol e Champions League e não ficar melhor? Um super-time foi montado no Santiago Bernabéu, e com a idade a seu favor, tinham potencial de se tornar uma força imparável nos próximos cinco anos.

No entanto, na realidade, não tem sido tão fácil. O time não tem sido pior com Mbappé, mas também não convenceu totalmente. As derrotas para o Lille na Champions League e Barcelona em La Liga destacaram alguns problemas-chave na equipe. Enquanto isso, a aposentadoria de Toni Kroos está se mostrando muito mais significativa do que muitos poderiam ter esperado antes da temporada.

O Real está agora nove pontos atrás do líder da liga, o Barcelona - embora com um jogo a menos - e se vê flertando com a possibilidade de perder a classificação direta para as oitavas de final da Champions - em um novo formato. Os alarmes ainda não soaram, mas as coisas estão parecendo um pouco instáveis na capital espanhola.

Felizmente, existem problemas identificáveis e soluções viáveis à medida que Carlo Ancelotti busca colocar a equipe de volta nos trilhos...