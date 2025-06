Seis mudanças que o Xabi Alonso precisa fazer no Real Madrid para voltar ao favoritismo do Mundial de Clubes

Os merengues demonstraram potencial sob o comando do novo técnico, mas ainda há ajustes importantes a serem feitos nas próximas semanas

Então, o que podemos tirar de tudo isso? Xabi Alonso é o novo treinador do Real Madrid, e as primeiras impressões são bastante positivas. Ele conhece bem o clube, já demonstrou ser um estrategista de alto nível e agora tem à disposição alguns dos melhores jogadores do mundo. Como poucos esperavam um impacto imediato, o empate na estreia contra o Al Hilal pode ser encarado com certa compreensão.

Ainda assim, o desempenho da equipe deixou a desejar. Dean Huijsen foi um dos poucos destaques na defesa, mas, fora ele, ninguém realmente brilhou. Trent Alexander-Arnold teve dificuldades na marcação; Jude Bellingham pareceu mais preocupado em apontar e gritar do que em jogar; e seguimos à espera de que Vinicius "volte 10 vezes, se for preciso".

Tudo isso indica que há muito trabalho pela frente. O Real Madrid continua sendo uma equipe forte, com potencial para crescer sob novas ideias, um novo técnico e, quem sabe, algumas contratações pontuais. A postura do clube nas janelas de transferência mostra que o foco é claro: vencer o Mundial de Clubes. Algumas melhorias, portanto, precisam acontecer de imediato. Porque, apesar do discurso sobre paciência e “processo”, esse não é um time acostumado a esperar.

A seguir, a GOAL analisa quais ajustes Alonso precisa fazer com urgência…