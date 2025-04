Seis jogadores que o Real Madrid poderia buscar para suprir vazio deixado por Toni Kroos no meio-campo

Florentino Perez está pagando caro por não comprar um substituto para o influente alemão, que se aposentou no último ano

Os torcedores do Real Madrid compareceram ao Santiago Bernabeu na quarta-feira esperando outro milagre. O que eles encontraram foi uma bagunça, o resultado inevitável da negligência do presidente Florentino Perez.

O clube espanhol passou a maior parte da noite bombardeando a área do Arsenal com cruzamentos e bolas longas, mas, como um Thibaut Courtois amargamente frustrado apontou, foi um exercício de futilidade, já que Joselu não estava lá para finalizar as jogadas.

Mas então, não era como se o Real Madrid tivesse a astúcia no meio-campo para abrir buracos na defesa dos Gunners. De fato, Joselu não foi o único membro dos vencedores do título do ano passado que fez muita falta nos dois jogos da humilhante derrota por 5 a 1 no agregado para o Arsenal. Toni Kroos também foi uma ausência notável - porque Perez não conseguiu substituí-lo, e isso se provou um erro ainda maior por parte do presidente.

Com o grande Luka Modric já bem além do seu auge, o Real Madrid não tem mais um só jogador capaz de ditar o ritmo ou abrir defesas da mesma forma que o croata e Kroos fizeram por uma década. A verdade é que toda a composição do meio-campo parece errada, com Aurelien Tchouameni claramente não sendo bom o suficiente para servir como o tipo de volante que uma equipe como o Madrid requer, e Eduardo Camavinga ainda sendo uma promessa. Até mesmo Jude Bellingham jogando livre parece um luxo que o Real não pode aproveita, já que aqueles posicionados à sua frente fazem pouco do ponto de vista defensivo.

Está claro, então, que o Madrid precisa urgentemente encontrar outro Kroos - ou o que houver de melhor - se quiserem recuperar seu lugar no topo do futebol europeu. Abaixo, GOAL analisa seis possíveis soluções para o problema do meio-campo defensivo do Real...