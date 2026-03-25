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Segundo relatos, é "improvável" que Mohamed Salah busque uma transferência para a MLS, com a saída do Liverpool se aproximando
Deixando Liverpool depois de se tornar um ícone
Salah revelou em um vídeo na tarde desta terça-feira que deixará o Liverpool no final da temporada. A notícia foi uma surpresa, já que o egípcio havia assinado um contrato de dois anos no final da temporada 2024-25 — sua temporada individual de maior sucesso até o momento com os Reds. Desde então, vários clubes de todo o mundo têm sido associados à contratação do ponta no final do ano.
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Por que os clubes da MLS foram excluídos
Os clubes da MLS, porém, não estão entre eles. De acordo com o The Athletic, San Diego, um suposto destino, não considera Salah um alvo adequado — já que um jogador designado (DP) com um salário alto não se encaixa na sua “filosofia esportiva”. O Chicago Fire, que também foi associado a ele no passado, também não está interessado em contratá-lo.
Ainda assim, pode haver outros clubes na disputa. O New York City FC, segundo relatos, “não descarta” uma tentativa.
Enquanto isso, o comissário da MLS defendeu sua contratação no evento SBJ Business of Soccer, em Atlanta:
“Eu não poderia dizer isso até que ele anunciasse que estava deixando o Liverpool”, disse Garber. “Mas que grande jogador ele seria na MLS. E acho que nós lhe proporcionaríamos uma ótima plataforma.”
- AFP
É mais provável que seja a Liga Profissional da Arábia Saudita
A Liga Profissional da Arábia Saudita, no entanto, parece ser um destino mais provável. O Al-Ittihad ofereceu quase US$ 200 milhões por Salah em 2023, mas o Liverpool recusou a proposta. Diz-se que o clube está em busca de um novo craque após a saída de Karim Benzema no mês passado. O Al Qadsiah, que se mudou para um estádio com capacidade para 47 mil espectadores, também estaria na disputa. Muitos têm apontado que Salah, como o atleta muçulmano mais proeminente do mundo, seria a escolha ideal para a liga.
- AFP
As palavras do seu agente
No entanto, o agente de Salah pediu cautela publicamente. Ramy Abbas, representante de Salah, publicou no X para dizer que não sabia onde Salah jogaria na próxima temporada — e pediu aos torcedores que não dessem crédito aos rumores que o ligam a outros clubes.