Segundo relatos, é "improvável" que Mohamed Salah busque uma transferência para a MLS, com a saída do Liverpool se aproximando

Os clubes da MLS, porém, não estão entre eles. De acordo com o The Athletic, San Diego, um suposto destino, não considera Salah um alvo adequado — já que um jogador designado (DP) com um salário alto não se encaixa na sua “filosofia esportiva”. O Chicago Fire, que também foi associado a ele no passado, também não está interessado em contratá-lo.

Ainda assim, pode haver outros clubes na disputa. O New York City FC, segundo relatos, “não descarta” uma tentativa.

Enquanto isso, o comissário da MLS defendeu sua contratação no evento SBJ Business of Soccer, em Atlanta:

“Eu não poderia dizer isso até que ele anunciasse que estava deixando o Liverpool”, disse Garber. “Mas que grande jogador ele seria na MLS. E acho que nós lhe proporcionaríamos uma ótima plataforma.”