Se prepare, Mundial de Clubes! Erling Haaland está faminto e vai crescer ainda mais após contratações do Manchester City

As chegadas de Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Rayan Ait-Nouri eram o que o noruguês precisava para voltar ao seu melhor, nos EUA

Erling Haaland começou suas férias de verão comendo umas lagostas, curtindo os primeiros dias longe do futebol. Mesmo assim, voltou com fome — de gols: acabou com a Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo e marcou o gol da vitória sobre a Estônia, recolocando a Noruega no caminho para disputar seu primeiro Mundial desde 1998.

Só que o norueguês já está salivando por mais — e o Mundial de Clubes parece o palco perfeito. Ainda mais depois que o Manchester City reforçou seu ataque, investindo pesado para trazer Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Rayan Ait-Nouri por £110 milhões (R$ 790 milhões).

A verdade é que as duas maiores paixões de Haaland são comer e marcar gols. E na reta final da última temporada, ele ficou com fome nos dois sentidos. Uma lesão no tornozelo o tirou de ação por seis semanas a partir de março, e quando voltou, em maio, parecia distante da forma ideal — e, o mais preocupante, sem aquela obsessão de sempre pelo gol.

Ficou três jogos sem balançar as redes e até recusou cobrar um pênalti na final da FA Cup, o que levou Wayne Rooney a comentar: “Talvez a ideia de bater um pênalti em Wembley tenha sido demais para ele”. Só foi assumir a cobrança na última rodada da Premier League, contra o Fulham, quando ajudou a garantir vaga direta na próxima Champions League. Mas nem isso salvou a temporada, que o próprio Haaland definiu como “catastrófica”. Agora, recuperado física e mentalmente com a seleção, ele vê no Mundial de Clubes a oportunidade perfeita para virar a página.