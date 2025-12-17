Se cuide, Arsenal: o Manchester City está na posição que queria na luta pelo título da Premier League e pode melhorar

O City venceu cinco dos seus últimos seis jogos na liga para acumular 15 pontos desde que Guardiola enviou seu aviso ao Arsenal, enquanto o time de Mikel Arteta cedeu sete pontos. O Aston Villa teve uma sequência perfeita nesse período, emergindo como a terceira força na disputa pelo título, embora a história recente, além da falta de profundidade do Villa, sugira que, em última análise, será uma corrida entre City e Arsenal.

E, embora ambos os lados tenham terminado o fim de semana com três pontos, os placares e as maneiras contrastantes como venceram contra adversários de magnitudes muito diferentes sugerem que o City está encontrando seu ritmo no momento certo, enquanto o Arsenal já mostra sinais de instabilidade.

Enquanto o City viajou para enfrentar um Crystal Palace que começou o fim de semana em quarto lugar e só havia perdido uma vez em Selhurst Park nesta temporada, o Arsenal estava em casa contra um time do Wolves que, estatisticamente, é atualmente o pior da história da Premier League. Não foi confortável para o City em Selhurst Park, já que o Eagles acertou a trave duas vezes, mas a partida terminou em 3 a 0 para os visitantes, registrando a maior vitória fora de casa do clube contra o Palace.

Enquanto isso, o Arsenal precisou de dois gols contra, incluindo um aos 93 minutos, para passar raspando pelos Wolves. Ninguém no City prevê qualquer coisa além de uma disputa de título acirrada novamente, e eles sabem — assim como o Arsenal também tem plena consciência — que a equipe de Guardiola é mais forte na segunda metade da temporada. E apesar dos problemas que enfrentaram, incluindo perder dois dos seus três primeiros jogos, eles agora estão exatamente onde querem estar.