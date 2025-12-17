+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Man City Arsenal GFXGOAL
Richard Martin

Se cuide, Arsenal: o Manchester City está na posição que queria na luta pelo título da Premier League e pode melhorar

Pep Guardiola comentou no mês passado que ninguém vence o título em novembro, e a perseguição do Manchester City ao Arsenal nas semanas seguintes provou que ele estava certo. Os Gunners ainda podem estar na frente, mas começam a demonstrar pequenas falhas em sua campanha, enquanto o City, apesar de parecer uma equipe em transição, está mostrando sinais característicos das temporadas implacáveis em que conquistaram o título

O City venceu cinco dos seus últimos seis jogos na liga para acumular 15 pontos desde que Guardiola enviou seu aviso ao Arsenal, enquanto o time de Mikel Arteta cedeu sete pontos. O Aston Villa teve uma sequência perfeita nesse período, emergindo como a terceira força na disputa pelo título, embora a história recente, além da falta de profundidade do Villa, sugira que, em última análise, será uma corrida entre City e Arsenal.

E, embora ambos os lados tenham terminado o fim de semana com três pontos, os placares e as maneiras contrastantes como venceram contra adversários de magnitudes muito diferentes sugerem que o City está encontrando seu ritmo no momento certo, enquanto o Arsenal já mostra sinais de instabilidade.

Enquanto o City viajou para enfrentar um Crystal Palace que começou o fim de semana em quarto lugar e só havia perdido uma vez em Selhurst Park nesta temporada, o Arsenal estava em casa contra um time do Wolves que, estatisticamente, é atualmente o pior da história da Premier League. Não foi confortável para o City em Selhurst Park, já que o Eagles acertou a trave duas vezes, mas a partida terminou em 3 a 0 para os visitantes, registrando a maior vitória fora de casa do clube contra o Palace.

Enquanto isso, o Arsenal precisou de dois gols contra, incluindo um aos 93 minutos, para passar raspando pelos Wolves. Ninguém no City prevê qualquer coisa além de uma disputa de título acirrada novamente, e eles sabem — assim como o Arsenal também tem plena consciência — que a equipe de Guardiola é mais forte na segunda metade da temporada. E apesar dos problemas que enfrentaram, incluindo perder dois dos seus três primeiros jogos, eles agora estão exatamente onde querem estar.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Sequência invicta

    O City estava seis pontos atrás do Arsenal no início de novembro, quando Guardiola foi questionado sobre a arrancada precoce dos Gunners. Ele foi muito elogioso em relação ao time de Arteta no início, quando disse: "Nos últimos dois ou três anos, em termos de reconstruir um clube e uma equipe, eles estão lá [no topo]. É excepcional o que eles estão fazendo e já fizeram por duas ou três temporadas. Parece que a cada vez está mais próximo."

    Então ele buscou entrar nas cabeças deles: "Mas estamos no início de novembro e em novembro ninguém ganha o título. Você pode perdê-lo, mas não pode ganhá-lo."

    Essa última frase foi particularmente pertinente, já que o City entrou em novembro da temporada passada de forma avassaladora, invicto após perder apenas quatro pontos nos seus primeiros nove jogos. Então veio o maior de todos os tropeços, quando perderam quatro jogos consecutivos por um placar agregado de 10 a 2. 

    A última derrota nessa sequência foi contra o Liverpool, no dia 1 de dezembro, na qual Guardiola admitiu que sua equipe não tinha chance de alcançar os Reds e levantou seis dedos para a torcida fervorosa de Anfield - um para cada título ganho - para se consolar.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reduzindo a diferença de pontos

    Na primeira temporada de Guardiola, o City sobreviveu a novembro, mas teve um dezembro desastroso, perdendo três dos seus seis jogos, incluindo uma dura derrota em casa para os futuros vencedores do título, o Chelsea. A mensagem para sua equipe naquela coletiva de imprensa em novembro foi clara: Não deixem o Arsenal escapar. E o City não deixou. Eles reduziram um déficit de seis pontos (que na verdade subiu para sete até o final do mês) para dois.

    A sua última série de quatro vitórias consecutivas não foi sem drama ou momentos preocupantes, com Phil Foden tendo que resgatar os três pontos após um breve deslize no segundo tempo contra o Leeds United, antes do City sofrer três gols do Fulham para transformar um placar confortável de 5 a 1 em um aflito 5 a 4. 

    Vitórias consecutivas por 3 a 0 sobre Sunderland e Palace aumentaram ainda mais a confiança e deixaram o City em uma posição "inesperada", dado o preocupante início de temporada. Eles têm 34 pontos em seus 16 jogos, mais do que em qualquer uma das suas quatro campanhas anteriores na mesma fase da temporada, incluindo quando venceram a tríplice coroa em 2022/23 e quando garantiram um histórico quarto título consecutivo em 2024.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Terminando mais forte

    E a má notícia para o Arsenal é que o City quase sempre é mais forte na segunda metade da temporada do que na primeira. Guardiola e sua equipe planejam deliberadamente a campanha com o objetivo de os jogadores estarem o mais frescos possível para a fase decisiva, e o seu histórico nos últimos 19 jogos de cada temporada em comparação com os primeiros 19 diz tudo. 

    O City acumulou mais pontos na segunda metade da temporada em cinco dos últimos sete anos, e em uma das duas ocasiões em que não foram mais fortes no final, em 2022/23, eles tiveram o alívio de conquistar o título com três jogos de antecedência. A temporada 2017/18, quando o City acumulou um recorde de 100 pontos, é uma anomalia, pois o City atropelou seus rivais desde o início. Mas em todas as outras campanhas, exceto duas, eles melhoraram significativamente na reta final.

    Em 2018/19, eles estavam em terceiro lugar na metade da temporada, mas conseguiram incríveis 54 pontos de possíveis 57, ultrapassando o Liverpool na corrida pelo título por um único ponto. Na temporada 2023/24, eles recuperaram a liderança do Arsenal com uma semelhante sequência implacável, vencendo 16 dos 19 jogos, invictos, e acumulando 51 pontos. Na temporada anterior, também ultrapassaram os Gunners, vencendo 12 jogos consecutivos para superar um déficit de oito pontos. Eles ganharam 44 pontos em seus últimos 19 jogos, com a importante ressalva de que não venceram nos dois últimos jogos: um empate contra o Brighton e uma derrota contra o Brentford. 

  • Bernardo Silva Manchester City 2025Getty

    Recuperando-se do início "inaceitável"

    No ano anterior, quando o City venceu o Liverpool em outra emocionante corrida ponto a ponto, eles conseguiram 46 pontos na segunda metade da temporada. Foi um ponto a menos do que na primeira metade, mas ainda assim uma conquista impressionante — e a terceira temporada com mais pontos sob o comando de Guardiola. Na segunda metade de 2020/21, a primeira temporada desse ciclo recorde de quatro títulos consecutivos, eles conseguiram 45 pontos. Mesmo na última temporada, quando o City teve o menor total de pontos da era Guardiola, eles se recuperaram, fazendo 40 pontos comparados aos 31 na primeira metade, e terminaram em terceiro. O City está bem ciente de seu histórico de terminar bem a temporada, também.

    "É verdade que nossos times sempre foram muito melhores na segunda parte da temporada do que na primeira, e esperamos que isso aconteça novamente nesta temporada", disse Bernardo Silva na semana passada, em Madri. "No primeiro mês, vencemos o Wolves e depois perdemos para Brighton e Spurs em atuações que não foram aceitáveis no nosso nível. Quando você vai para a primeira pausa internacional com uma vitória e duas derrotas, isso significa que você não está no nível do Manchester City. Se você olhar para os últimos dois meses, eu diria que, em termos de pontos, tem sido muito bom."

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ainda não estão no auge

    Bernardo é um dos três jogadores ainda na equipe (junto com Foden e John Stones) a ter conquistado todos os seis títulos sob o comando de Guardiola, enquanto Ruben Dias e Rodri levantaram quatro.

    Pode-se dizer que o City perdeu um pouco daquela experiência que se mostrou tão vital para levá-los à glória anteriormente, com jogadores como Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Éderson e Ilkay Gundogan saindo do clube. Mas eles ganharam uma série de jovens jogadores, como Rayan Cherki, Nico González e Nico O'Reilly, que estão ansiosos para ganhar seus primeiros grandes títulos e começar a construir sua própria dinastia. Como Bernardo colocou: "O clube tomou a decisão de mudar muitos jogadores e dar uma nova dinâmica. É um time diferente, cheio de potencial, cheio de energia."

    Depois de vencer o Palace, Guardiola enfatizou que o City não estava em sua melhor forma, mas disse que estavam chegando lá: "Ainda não estamos no topo; vemos isso em alguns momentos durante a temporada. Mas a cada vez, podemos ser melhores e melhores. Não estamos em uma posição ideal, preferimos estar em primeiro, mas estamos perto do topo da liga."

    Para o Arsenal, soou como uma ameaça.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O retorno de Rodri

    A coisa mais assustadora para os Gunners é que o City está prestes a recuperar um dos seus jogadores mais experientes e fundamentais: Rodri. A ausência do meio-campista espanhol é mencionada frequentemente quando o City não vence, e o fato de terem conseguido manter o Arsenal ao alcance mesmo sem ele — que ficou afastado por dois meses —, mostra que não dependem tanto de Rodri como antes. 

    A ideia de seu retorno para a segunda metade da temporada, quando quase todos os outros jogadores estarão atingindo o auge na temporada, apenas torna a perspectiva de o City derrubar o Arsenal novamente mais inevitável.

    Os Gunners tiveram que lidar com muitas lesões nesse período, com a ausência de Gabriel Magalhães sendo a mais pesada. Eles serão uma unidade mais forte quando ele voltar a jogar no início de 2026, se não antes, e serão ainda mais fortalecidos pelo retorno iminente de Kai Havertz. 

    Mas, dado como eles foram perseguidos pelo City duas vezes antes, devem temer outra ressurgência. Afinal, o City já tem mais pontos do que tinha na mesma fase daquelas duas temporadas — e eles estão apenas começando.

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0