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Scouting Roshn: o Al-Hilal, um "Galácticos" ilusório que precisa de reforços!

Especiais e Opinião
Al Hilal
Campeonato Saudita
K. Benzema
S. Inzaghi
Arábia Saudita
França
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O Zamalek diante de uma missão difícil

No papel, o Al-Hilal parece ter tudo o que qualquer equipe precisa para brigar por títulos: nomes de nível mundial, estrelas com grande experiência e um elenco capaz de fazer a diferença em qualquer partida. Mas o futebol não se mede apenas pelo número de estrelas, e sim pela harmonia das funções e pela complementaridade das posições.

E é aqui que surge o paradoxo no elenco do "Líder" antes da nova temporada. O Al-Hilal possui nomes que poderiam levar alguns a descrevê-lo como um "Galácticos", mas ao mesmo tempo sofre com lacunas evidentes em algumas posições, além de outras questões que se transformaram em verdadeiras crises devido à dificuldade de se desfazer de certos jogadores ou à indefinição das substituições adequadas.

E entre as exigências de Simone Inzaghi, o desejo da diretoria de reformular o elenco e a dificuldade de negociar alguns contratos, o Al-Hilal se vê diante de um mercado que não se trata apenas de adicionar uma nova estrela, mas de reajustar um elenco que precisa mais de soluções do que de novos nomes.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    A ponta-direita: a peça que falta

    A posição de ponta-direita parece ser um dos assuntos mais urgentes a serem resolvidos dentro do Al-Hilal, especialmente com o brasileiro Malcom ligado a uma possível saída no período atual.

    Malcom possui a qualidade e a experiência que lhe permitem ocupar a posição, mas a falta de clareza sobre seu futuro coloca o Al-Hilal diante da possibilidade de perder uma das opções importantes no setor direito, em um momento em que Inzaghi desejava acrescentar um novo ponta estrangeiro capaz de fazer a diferença.

    O problema é que a saída de Malcom sem a contratação de um substituto adequado deixaria o time diante de uma clara carência de opções ofensivas, especialmente porque a disputa por títulos exige mais de um jogador capaz de ocupar a mesma posição.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema: uma crise que Inzaghi não quer

    O segundo caso diz respeito ao francês Karim Benzema, que não parece contar com a total convicção de Inzaghi, de acordo com os últimos desdobramentos em torno do elenco e das necessidades técnicas da equipe.

    Leia também: Como o mercado saudita controla a negociação de Rodri e do Barcelona?

    Mas o problema é que o próprio Benzema não quer sair, o que colocou o Al-Hilal diante de um verdadeiro dilema; o treinador tem uma visão diferente para o ataque, enquanto o jogador insiste em permanecer no time.

    A presença de Benzema no elenco não é uma crise por causa do nome do jogador ou de suas capacidades, mas sim porque sua permanência significa a continuidade de um jogador estrangeiro em uma posição na qual o Al-Hilal precisa redistribuir suas vagas, especialmente diante de outra crise ainda mais complexa, representada por Darwin Núñez.

  • Núñez: um contrato que virou fardo

    A contratação de Darwin Núñez foi uma das principais apostas do Al-Hilal, mas a experiência não transcorreu da maneira esperada, depois que o atacante uruguaio fracassou em apresentar o nível compatível com o valor da negociação e as expectativas depositadas sobre ele.

    E, após um curto período, Núñez ficou fora dos planos locais, transformando-se de uma aguardada contratação ofensiva em um caso para o qual a diretoria busca uma saída, especialmente porque a permanência do jogador ocupa uma vaga de estrangeiro que poderia ser usada para reforçar outra posição.

    Contudo, o Al-Hilal ainda não conseguiu negociar o contrato de Núñez de uma forma que lhe permita reorganizar seu elenco, fazendo com que a crise persista e se torne cada vez mais complexa com o passar do tempo.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O zagueiro central: o perigo que não aparece nas fotos

    Se são os nomes ofensivos que conferem ao Al-Hilal a imagem dos "galácticos", a linha defensiva revela um lado diferente do elenco.

    O Al-Hilal precisa de um reforço claro na posição de zagueiro central, especialmente diante das lesões que atingiram Kalidou Koulibaly e Hassan Tambakti, e da incerteza sobre o quanto estarão plenamente à disposição no início da temporada.



    O problema aqui é que qualquer nova lesão pode deixar Inzaghi diante de opções extremamente limitadas, sobretudo em uma temporada na qual o Al-Hilal espera enfrentar uma forte disputa em mais de uma frente. Por isso, a contratação de um novo zagueiro central não parece ser um luxo, mas sim uma necessidade para manter o equilíbrio defensivo.


Campeonato Saudita
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