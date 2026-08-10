A nova temporada pode ser o capítulo final na história de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, diante da proximidade do fim do contrato do capitão do "clube global" e da falta de clareza sobre a possibilidade de sua permanência por mais um período, seja pelo desejo do jogador de viver uma última experiência diferente, seja pela difícil situação financeira que o clube atravessa.

Ronaldo não quer que seu fim com o Al-Nassr seja comum; ao contrário, busca sair pela porta da frente após ter conquistado tudo o que pode conquistar. Mas, desta vez, sua ambição esbarra em uma realidade diferente dentro do clube, já que o Al-Nassr não conseguiu executar as movimentações que seu capitão esperava para reforçar a equipe e competir com força por todos os títulos.