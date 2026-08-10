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Scouting Roshn: A última dança de Ronaldo esbarra no muro do Al-Nassr!

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O Al-Alami falha em atender às suas necessidades

A nova temporada pode ser o capítulo final na história de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, diante da proximidade do fim do contrato do capitão do "clube global" e da falta de clareza sobre a possibilidade de sua permanência por mais um período, seja pelo desejo do jogador de viver uma última experiência diferente, seja pela difícil situação financeira que o clube atravessa.

Ronaldo não quer que seu fim com o Al-Nassr seja comum; ao contrário, busca sair pela porta da frente após ter conquistado tudo o que pode conquistar. Mas, desta vez, sua ambição esbarra em uma realidade diferente dentro do clube, já que o Al-Nassr não conseguiu executar as movimentações que seu capitão esperava para reforçar a equipe e competir com força por todos os títulos.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Cristiano Ronaldo quer o final perfeito

    Desde a sua chegada ao Al-Nassr, o projeto de Cristiano Ronaldo esteve ligado à ideia de brigar por títulos, e por isso a sua possível última temporada com o clube carrega uma importância excepcional.

    O português quer deixar a sua marca final conquistando a Liga Roshn e brigando com força pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, além de continuar quebrando recordes individuais e recuperar o título de artilheiro, para que o fim da sua passagem pela Arábia Saudita seja diferente das temporadas anteriores.

    Mas alcançar esses objetivos exige um time forte e equilibrado, o que torna as movimentações do Al-Nassr no mercado de transferências um fator decisivo no formato desta "última dança".

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    Costa apenas: Al-Nassr não se mexe

    Até agora, o Al-Nassr se limitou a reforçar o meio-campo com a contratação do português Sámu Costa, para ser o substituto do croata Marcelo Brozovic após a sua saída.

    Apesar da importância do negócio, ele não resolve todas as necessidades da equipe, especialmente porque o Al-Nassr entra na temporada com a obrigação de disputar mais de um título, num momento em que o clube sofre com dívidas e compromissos financeiros acumulados que limitaram claramente a sua capacidade de agir no mercado.

    Leia também: Dois lados da mesma moeda: a história de um paradoxo sombrio que uniu Benzema e En-Nesyri!

    Dessa forma, Cristiano Ronaldo se viu diante de um elenco que não recebeu o reforço que ele desejava, embora a sua ambição exigisse a adição de novos nomes capazes de ajudá-lo na disputa por títulos.

  • A lateral direita: uma crise de verdade

    A lateral direita parece uma das posições que mais precisam de reforço no Al-Nassr, especialmente após a lesão de Sultan Al-Ghannam, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, tornando Nawaf Boushal a opção principal disponível para essa posição.

    O problema é que uma temporada longa desse porte exige alternativas fortes, sobretudo com a multiplicidade de competições, o que faz da ausência de Al-Ghannam um golpe impactante nos planos da equipe.



    Já do lado esquerdo, a situação não parece muito melhor, diante da queda de rendimento de Saad Al-Nasser e da falta de uma opção estrangeira especializada que resolva o problema de forma clara, enquanto a dependência de Ayman Yahya surge como uma solução emergencial, apesar de sua posição principal ser a de ponta.

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  • Um novo ponta: mais uma peça que faltava

    O Al-Nassr precisa também de um ponta capaz de atuar pelos dois lados, especialmente após a saída do brasileiro Wesley por empréstimo.

    Esse tipo de jogador oferece ao treinador uma grande flexibilidade ao longo da temporada, permitindo-lhe alterar o formato da equipe e lidar com as lesões e a pressão dos jogos sem afetar significativamente o poder ofensivo.

    Mas nem mesmo essa posição recebeu o reforço necessário, aumentando a lista de necessidades que aguardam o Al-Nassr antes do início da temporada.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Quando os sonhos se chocam com a realidade

    O paradoxal é que Cristiano Ronaldo entra em sua possível última temporada com o desejo de conquistar tudo, enquanto o Al-Nassr entra na mesma temporada em meio a restrições financeiras que tornaram as movimentações no mercado extremamente limitadas.

    O capitão quer uma equipe capaz de competir, e o clube tenta primeiro lidar com seus compromissos financeiros, e entre as duas partes a distância parece evidente.

    Ainda assim, não se pode descartar a capacidade de Cristiano Ronaldo de fazer a diferença sozinho, pois ele continua sendo um dos atacantes mais destacados do mundo, mas depender apenas dele não será suficiente se o Al-Nassr quiser competir com clubes que possuem elencos mais completos.

    E entre os sonhos do capitão e a realidade financeira do clube, começa a "última dança" de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, e a pergunta mais importante agora é: o português conseguirá superar esse muro e deixar Riade levando consigo os títulos que sempre buscou, ou a experiência terminará em meio a novos pontos de interrogação?

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