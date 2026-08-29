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sebastiano esposito sassuolo cagliariGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Sassuolo anuncia oficialmente Sebastiano Esposito, do Cagliari

Sassuolo
Mercado da bola
S. Esposito

Novo reforço para o ataque do Sassuolo

O Sassuolo oficializa a contratação de Sebastiano Esposito, do Cagliari. O atacante se transfere por empréstimo com opção de compra até 30 de junho de 2027.


  • Depois dos exames médicos realizados nas últimas horas e dos últimos trâmites contratuais, chega também o comunicado que põe definitivamente fim à negociação: Sebastiano Esposito é oficialmente um novo jogador do Sassuolo.




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