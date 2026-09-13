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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Sassuolo, Adzic: "Aquilani me dá muita confiança. Sobre a Juventus, não posso responder"

Sassuolo
V. Adzic

O montenegrino do Sassuolo fala após o gol contra a Juventus

Vasilije Adzic, autor do gol do 3 a 2 do Sassuolo contra a Juventus, falou aos microfones da DAZN depois da partida.


"As emoções são estranhas, errei duas vezes perto do gol, mas na terceira eu não podia errar porque essa é uma das minhas qualidades mais importantes. São emoções inesquecíveis, no ano passado fiz meu primeiro gol contra a Juventus e, desta vez, marquei contra a minha Juve. Estou feliz com o time e com a atuação extraordinária da equipe".


Sobre Aquilani: "Cheguei há um mês, me adaptei muito bem porque o técnico me dá muita confiança e isso, para um jovem, é a coisa mais importante", relata o TuttoJuve.com.


  • E depois: "Quando você chega a um time com muitos jovens, se integra melhor; na minha opinião, temos muitos jogadores fortes e precisamos crescer dia após dia".


    Sobre a Juventus: "Não posso responder a essa pergunta e peço desculpas por isso. Cheguei a um time que tem muitos jovens e quer crescer; na minha idade, é importante jogar com regularidade. Podemos fazer grandes coisas, porque há muita qualidade".

    • Publicidade

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