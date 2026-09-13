Sassuolo, Adzic: "Aquilani me dá muita confiança. Sobre a Juventus, não posso responder"

Vasilije Adzic, autor do gol do 3 a 2 do Sassuolo contra a Juventus, falou aos microfones da DAZN depois da partida.





"As emoções são estranhas, errei duas vezes perto do gol, mas na terceira eu não podia errar porque essa é uma das minhas qualidades mais importantes. São emoções inesquecíveis, no ano passado fiz meu primeiro gol contra a Juventus e, desta vez, marquei contra a minha Juve. Estou feliz com o time e com a atuação extraordinária da equipe".





Sobre Aquilani: "Cheguei há um mês, me adaptei muito bem porque o técnico me dá muita confiança e isso, para um jovem, é a coisa mais importante", relata o TuttoJuve.com.



