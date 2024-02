São Paulo e grupo de Textor fazem consulta por brasileiro do Bétis

Lateral-esquerdo tem preferência por seguir no clube espanhol

Vendido ao Bétis por 10 milhões de euros no início de 2023, Abner recebeu consultas de São Paulo e do grupo Eagle Holding, que pertence a John Textor, dono da SAF do Botafogo. Segundo soube a GOAL, o lateral-esquerdo tem preferência por seguir no time espanhol.

Ainda segundo soube a reportagem, o contato com o São Paulo não passou de um consulta, pelo menos até o momento. Já com o grupo de John Textor, há conversas em andamento e uma proposta oficial ao Bétis não está descartada. Inicialmente, no entanto, a possível transferência não seria para o Botafogo, mas sim para outra equipe do empresário americano na Europa.