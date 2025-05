São Paulo x Tanabi: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Equipes vão a campo neste sábado (10) pela quarta rodada do estadual da categoria; veja como acompanhar

São Paulo e Tanabi entram em campo neste sábado (10), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Grupo 3 do Paulista sub-20. A partida acontece no CFA Laudo Natel, em Cotia, e terá transmissão ao vivo do Canal Paulistão, no Youtube. (confira a programação completa de futebol aqui).

O São Paulo chega para a terceira rodada com um desempenho misto nos seus últimos compromissos. Depois de empatar sem gols com o Grêmio Prudente na estreia, o time tricolor se impôs diante do Flamengo de Guarulhos com uma goleada por 4 a 0. No entanto, o revés recente para o Fluminense no Brasileirão, por 2 a 0, serve de alerta para os ajustes que ainda precisam ser feitos.

Já o Tanabi também soma quatro pontos no torneio. A equipe começou com um triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético Guaratinguetá, mas não conseguiu balançar as redes na segunda rodada, ficando no 0 a 0 com o XV de Piracicaba. Agora, encara seu maior desafio até aqui na competição.