Sao Paulo v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio e Thiago Fernandes

São Paulo planeja reunião com Hernán Crespo para discutir planejamento

Técnico tem se incomodado com situações do dia a dia e pode reavaliar permanência para 2026

A diretoria do São Paulo planeja se reunir com o técnico Hernán Crespo ainda esta semana para discutir o planejamento da equipe para a temporada 2026. O vínculo do técnico com Tricolor vai até dezembro do ano que vem, mas as recentes declarações ligaram um sinal de alerta nos corredores do Morumbis.

Segundo soube a GOAL, Crespo está insatisfeito com algumas situações, como os problemas com lesões e o elenco curto. O técnico tem tido problemas com desfalques importantes por lesões e a falta de atletas para entregar no mesmo nível dos que não estão disponíveis. O treinador entende que é preciso investir um pouco mais em reforços.

A reta final do Brasileirão, sem o Morumbis, que estará reservado para shows, também é um ponto para Crespo. Segundo soube a GOAL, o técnico sabia desta possibilidade desde que chegou ao clube, mas não gostaria que isso se repetisse em 2026.

  • FBL-BRA-SAOPAULO-PRESSERAFP

    DIRETORIA FOI SURPREENDIDA E TENTA AGIR

    A diretoria do São Paulo foi surpreendida com a mudança de postura em entrevistas coletivas recentes e por isso decidiu conversar com o treinador. "Não vou falar, não vou dar minha opinião sobre o que o presidente fala, por questão de respeito. São coisas que vão acontecer em 2026, ainda estamos em 2025, quando acabarmos esse ano, que tem muitas coisas, eu falo. Não sei se fico, acho que sim, mas não sei", disse Crespo depois da vitória sobre o Bahia no último sábado.

    A ideia da diretoria é debater o planejamento para a temporada 2026, que terá o Campeonato Brasileiro começando no final de janeiro. A expectativa é ouvir do técnico que segue abraçado ao projeto. Além disso, fontes ligadas ao São Paulo garantiram que o clube tem a intenção de melhorar os processos no dia a dia e atender alguns pedidos de Crespo.

  • FBL-LIBERTADORES-SAOPAULO-LIGAAFP

    NÚMEROS

    Crespo teve um início positivo em seu retorno ao São Paulo, mas depois enfrentou sequência turbulenta com sete derrotas em nove jogos. Ao todo, o argentino tem 24 partidas no comando tricolor, com dez triunfos, quatro empates e dez derrotas.

