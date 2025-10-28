São Paulo planeja reunião com Hernán Crespo para discutir planejamento

A diretoria do São Paulo planeja se reunir com o técnico Hernán Crespo ainda esta semana para discutir o planejamento da equipe para a temporada 2026. O vínculo do técnico com Tricolor vai até dezembro do ano que vem, mas as recentes declarações ligaram um sinal de alerta nos corredores do Morumbis.

Segundo soube a GOAL, Crespo está insatisfeito com algumas situações, como os problemas com lesões e o elenco curto. O técnico tem tido problemas com desfalques importantes por lesões e a falta de atletas para entregar no mesmo nível dos que não estão disponíveis. O treinador entende que é preciso investir um pouco mais em reforços.

A reta final do Brasileirão, sem o Morumbis, que estará reservado para shows, também é um ponto para Crespo. Segundo soube a GOAL, o técnico sabia desta possibilidade desde que chegou ao clube, mas não gostaria que isso se repetisse em 2026.