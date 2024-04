Como São Paulo, Palmeiras e CBF receberam as acusações de John Textor sobre manipulação de jogos

Proprietário da SAF do Botafogo disse, por meio de texto, que cinco jogadores do São Paulo tiveram postura questionável contra o Palmeiras

Mesmo sem apresentar provas, o proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, acusou cinco jogadores do São Paulo de manipulação de resultado na derrota por 5 a 0 para o Palmeiras, no último dia 25 de outubro de 2023, pelo Brasileirão. A postura do dirigente incomodou nos bastidores do Tricolor paulista e também do Verdão. Nos corredores da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), também há irritação com o comportamento de Textor, como soube a GOAL.

Na noite da última segunda-feira (2), o proprietário da SAF do Botafogo publicou um texto sobre o jogo: "A vitória de 5 a 0 do Palmeiras, que foi o começo de aparentemente uma retomada impossível (e agora histórica) sobre uma equipe do Botafogo que tinha um recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão, após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada. O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas e inteligência artificial, manipulada por ao menos cinco jogadores do São Paulo. Um total de sete jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, apesar de que apenas cinco foram julgados de terem ultrapassado limites que deixam claro e convincente a manipulação".

As acusações feitas por Textor caíram de forma negativa nos bastidores dos envolvidos. CBF, São Paulo e Palmeiras trataram as declarações do norte-americano como um desrespeito ao futebol brasileiro nos bastidores.

